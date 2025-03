Mozambique: le cyclone Jude touche terre, le troisième de la saison

Maputo, Mozambique | AFP | lundi 10/03/2025 - Le cyclone Jude a touché lundi matin le nord du Mozambique avec des rafales atteignant 195 km/h, a annoncé l'Institut national de météorologie (Inam), devenant le troisième cyclone à frapper ce pays pauvre d'Afrique australe cette saison.



Le cyclone tropical est arrivé "sur la partie continentale du Mozambique aujourd'hui (lundi) dans la matinée par le district de Mossuril, dans la province de Nampula, avec des vents moyens de 140 km/h et des rafales atteignant 195 km/h", indique un bulletin de l'Inam.



Il s'agit du troisième cyclone à toucher cet Etat lusophone en quelques mois.



Chido, après avoir dévasté Mayotte en décembre, avait causé la mort d'au moins 120 personnes au Mozambique et détruit près de 120.000 habitations, selon l'Institut national de gestion des catastrophes (INGD).



Dikeledi, mi-janvier, avait entraîné le décès d'au moins cinq personnes et détruit près de 3.500 logements.



"Au cours des prochains jours, Jude devrait s'affaiblir en transitant sur les terres, et devrait circuler à proximité de la frontière entre le Mozambique et le Malawi", estime le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS) de La Réunion.



Il "devrait ressortir dans le Canal du Mozambique d'ici mercredi ou jeudi. Il pourrait alors connaître un regain avec une nouvelle phase d'intensification, tout en se dirigeant vers le sud-ouest en direction de Madagascar", prévient le CMRS, qui dépend de Météo France.



Au Mozambique "environ un million de personnes sont en danger", estime Guy Taylor, porte-parole de l'Unicef dans ce pays.