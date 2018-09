Motu Uta : une épave prend feu pendant une opération de découpe

PAPEETE, 13 septembre 2018 - Une épave automobile a pris feu avant d'exploser jeudi matin à Motu Uta, lors de sa découpe.



L’incident s’est produit vers 9 heures, jeudi matin sur une parcelle à l’entrée du centre de tri de Motu Uta. L’épave d’un véhicule utilitaire a pris feu avant d’exploser alors que deux ouvriers procédaient à sa découpe. Ces employés ont eu le temps de se réfugier derrière un conteneur, alors que la carcasse s'enflammait peu de temps avant son explosion.



Le réservoir de l'automobile contenait un fond de gazole qui a pris feu au contact des projections d'étincelles causées par les opérations de découpe sur les composants métalliques.



" On a vu un peu de mazout qui coulait pendant la découpe ", témoigne Marc en regardant une disqueuse électrique posée à terre non loin de l’épave. C'est l'un des deux ouvriers qui intervenaient sur l'épave. " Avec les étincelles de la meule ça a pris feu. On a essayé d’éteindre avec notre extincteur mais ça n’a pas été suffisant ".



Cet incident a provoqué pendant une dizaine de minutes une grande fumée noire visible notamment depuis le front de mer de Papeete.



Les sapeurs-pompiers de Papeete sont intervenus assez rapidement, vers 9 h 10. " On revenait d’une intervention lorsqu’on nous a appelé pour nous signaler qu’une voiture était en feu au centre de tri ", explique Hugues Meuel, le chef de garde à la caserne de Papeete. " La voiture a explosé à notre arrivée. On a attaqué le feu tout de suite . La zone a été sécurisée durant l’intervention. Il n'y a aucun blessé.



Le Centre de recyclage et de traitement des déchets de Motu Uta a confié la découpe de 30 épaves automobiles à la société SNT. " C’est la dixième voiture sur laquelle nous intervenons ; mais là, je pense qu’il faut que l’on arrête. Le truc c’est qu’ils ne vident pas les réservoirs des voitures. Pour le moment, nous n’avons pas eu à découper des voitures à essence… ".



Redoutable perspective vis-à-vis de laquelle Hugues Meuel suggère un conseil avisé : " Je crois qu’il faudrait qu’il vérifient que les réservoirs sont bien vidés avant de travailler dessus, quand ils découpent une voiture ". Heureusement, jeudi matin cet incident a causé plus de peur que de mal, à Motu Uta.