Motu Haka peut-être oscarisable

Tahiti, le 4 avril 2023 – Le film Motu Haka, le combat des îles Marquises, qui avait reçu au mois de février le grand prix du public du Fifo 2023, a remporté, lundi, le prix du meilleur film documentaire international au 12e Festival AmDocs. Avec ce prix, ce film polynésien fait officiellement partie de la liste des films sélectionnables pour la prochaine cérémonie des Oscar.



Motu Haka, le combat des îles Marquises, grand prix du public du Fifo 2023, continue son ascension. Il vient d'être primé aux États-Unis, où il a remporté le prix du meilleur film documentaire international au 12e Festival AmDocs (American Documentary and Animation Film Festival), à Palm Springs. Et avec ce prix, ce film polynésien fait officiellement partie de la liste des films sélectionnables pour la prochaine cérémonie des Oscar.



Motu Haka, le combat des îles Marquises, réalisé par Raynald Mérienne, qui l'a coécrit avec Pascal Erhel Hatuuku, et produit par Bleu Lagon Productions et Mérapi Productions, suit le parcours de deux jeunes Marquisiens qui se préparent à participer au prochain Matavaa, le Festival des arts des îles Marquises. Le film part également à la rencontre de membres de l'association Motu Haka qui, depuis 40 ans, se battent pour sauvegarder et mettre en valeur leur culture.



Au mois de mai prochain, c'est au Bénin que le film Motu Haka poursuivra son voyage. Il est en effet sélectionné en compétition officielle pour le Festival international des films identitaires et solidaires, qui se tiendra du 24 au 27 mai, à Nikki.