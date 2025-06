Moscou dit que Pyongyang va envoyer des militaires pour reconstruire la région russe de Koursk

Moscou, Russie | AFP | mercredi 17/06/2025 - Moscou a annoncé mardi que Pyongyang allait envoyer plusieurs milliers de sapeurs militaires et des ouvriers de l'armée nord-coréenne pour aider à la reconstruction de la région russe de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025.



"Cinq mille personnes, réunies au sein d'une division d'ouvriers, se chargeront de la reconstruction de la région de Koursk", en plus de "1.000 sapeurs" --des soldats du génie--, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, à l'issue d'un entretien à Pyongyang avec le dirigeant Kim Jong Un, selon les agences russes.



Le responsable russe, en visite en Corée du Nord une deuxième fois en moins de quinze jours, a salué "l'aide fraternelle" de Pyongyang, d'après l'agence russe Ria Novosti.



Cette annonce illustre le rapprochement entre Moscou et son voisin nord-coréen et intervient moins de deux mois après la revendication par le président russe Vladimir Poutine de l'expulsion "totale" des forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine.



Celle-ci avait été en partie occupée par l'armée de Kiev depuis un assaut d'ampleur surprise lancé en août 2024.



L'armée russe a reconnu qu'un contingent de soldats nord-coréens avait participé aux combats contre les forces ukrainiennes, sans communiquer le nombre de militaires engagés.



La nouvelle visite de M. Choïgou à Pyongyang s'inscrit "dans le cadre de l'Accord sur le partenariat global stratégique" entre la Russie et la Corée du Nord, selon le service de presse du responsable.



L'agence officielle nord-coréenne KCNA a ensuite décrit la rencontre comme s'étant déroulée dans une "atmosphère agréable d'amitié et de confiance", affirmant que Kim Jong Un avait confirmé des projets de coopération future, mais sans fournir de détails.



MM. Kim et Choïgou ont discuté d'"éléments de coopération immédiate" ainsi que de "plans à long terme" pour mener à bien "des questions importantes convenues par les chefs d'Etat des deux pays par le biais d'échanges de lettres personnelles pendant plusieurs semaines", a déclaré KCNA.



Début juin, Kim Jong Un avait promis un "soutien inconditionnel" à Moscou dans son conflit avec l'Ukraine, et prédit le succès de l'offensive russe menée depuis plus de trois ans, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA.



Les deux parties sont convenues de "continuer de renforcer progressivement" leurs relations, avait alors assuré KCNA.



- Accord de défense mutuelle -



Les visites en Corée du Nord de M. Choïgou, ancien ministre russe de la Défense, qui s'était déjà rendu à Pyongyang en mars, avant ces deux déplacements en juin, illustrent le renforcement accéléré de la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang.



La Corée du Nord fournit des armes et des troupes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine.



Les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à l'occasion d'une visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier.



Hong Min, analyste principal à l'Institut coréen pour l'unification nationale, a indiqué à l'AFP que les liaisons ferroviaires le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Russie étaient actuellement en cours de restauration, et que le lancement éventuel de liaisons aériennes était également envisagé.



Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré mercredi que "l'acceptation et l'emploi de travailleurs nord-coréens à l'étranger constituent une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies".



Dans un communiqué transmis à l'AFP, il "demande l'arrêt immédiat de ces activités".



Le nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung, confortablement élu au début du mois de juin, s'est engagé à "rétablir la confiance" entre Séoul et Pyongyang.



Le ministère sud-coréen de la Défense a annoncé la semaine dernière avoir cessé de diffuser de la propagande contre son voisin du Nord dans les zones frontalières.



Pyongyang a en retour cessé de diffuser des bruits perturbants vers le Sud.