Moscou annonce un nouveau tir réussi d'un missile hypersonique

Moscou, Russie | AFP | jeudi 18/11/2021 - La Russie a affirmé jeudi avoir effectué avec succès un tir d'essai d'un missile de croisière hypersonique Zircon, une arme d'un genre nouveau que Moscou juge "invincible" et qui inquiète les Occidentaux.



Dans un communiqué, l'armée russe a indiqué avoir fait feu depuis la frégate Amiral Gorchkov sur une cible dans les eaux de la mer Blanche, dans l'Arctique, ajoutant que cette cible avait été détruite par "un coup direct".



Une vidéo, rendue publique par le ministère de la Défense, a montré l'engin s'envolant dans un éclat de lumière et suivi d'une trainée de fumée au milieu de la nuit.



Le premier tir officiel d'un Zircon remonte à octobre 2020, le président Vladimir Poutine ayant alors salué un "grand évènement". D'autres essais ont eu lieu depuis, notamment à partir de la frégate Amiral Gorchkov et depuis un sous-marin immergé.



Dans le contexte des tensions avec les pays occidentaux, en particulier Washington, la Russie a multiplié ces dernières années les annonces de mise au point de nouvelles armes présentées par M. Poutine comme "invincibles", à l'exemple du Zircon.



D'une portée maximale d'environ 1.000 kilomètres, celui-ci doit équiper les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe.



Les premiers missiles hypersoniques nouvelle génération Avangard, capables d'atteindre une vitesse de Mach 27 et de changer de cap et d'altitude, ont pour leur part été mis en service au sein de l'armée russe en décembre 2019.



La Russie cherche aussi à développer ses armes utilisables dans l'espace.



Elle a ainsi reconnu mardi avoir pulvérisé l'un de ses propres satellites inactifs en orbite, ce qui a suscité la colère des Occidentaux qui l'ont accusée d'avoir mis en danger la Station spatiale internationale en cause un nuage de débris.