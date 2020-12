Moruroa dans une pub pour une marque de bière fait débat

Tahiti, le 17 décembre 2020 - Mettant en scène l'expédition kiwi dans le Pacifique contre les essais nucléaires à Moruroa en 1995, le nouveau spot publicitaire de la bière Steinlager fait des remous en Nouvelle-Zélande. Les détracteurs lui reprochent notamment de s'approprier l'histoire des peuples du Pacifique pour vendre de la bière.



"En 1995, 97 kiwis ont risqué leur vie pour aider à arrêter les essais nucléaires dans le Pacifique. Il n'y en a pas eu depuis." La déclaration qui apparaît dans le nouveau spot publicitaire de la bière Steinlager fait débat au pays du long nuage blanc. Notamment parce qu'elle est censée illustrer "l'essence de la marque" de bière et le "caractère de défiance des Néo-Zélandais" comme l'explique Geoff Kidd, responsable de la marque.



Tournée par Lee Tamahori réalisateur de "l’Âme des guerriers" sur le célèbre "Go Your Own Way" de Fleetwood Mac, la vidéo d'1,30 minute s'inspire effectivement de l'expédition emblématique de la flottille néo-zélandaise contre les essais nucléaires de Moruroa. Lancée début décembre en perspective de la Coupe de l'America, la campagne profite du 25e anniversaire de la flotte qui s'était courageusement opposée à la bombe dans le Pacifique.



"Steinlager n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas son histoire"



Si la production a bénéficié du soutien de deux membres de la flottille, d'autres n'ont pas hésité à dénoncer la démarche du groupe Lion, propriétaire de la marque. Certains membres lui reprochant effectivement de s'approprier les efforts du mouvement pacifique pour vendre plus de bière. "Steinlager n'a rien à voir avec ça, ce n'est pas son histoire", a déclaré Thomas Everth, au média kiwi Newshub. Pour le skipper, ancien membre de la flottille, "l'histoire de ce mouvement appartient aux peuples du Pacifique, en particulier à ceux qui en ont le plus souffert : ceux dont les terres ont été dévastées".



Mais la pub se permet surtout quelques entorses à l'histoire. Déjà parce que la France a poursuivi ses essais jusqu'en 1996, comme le rappelle le magazine d'opinion néo-zélandais The Spinoff. "En ne mettant en avant que les actions des Néo-Zélandais, le film renforce les idéologies coloniales tout en ignorant l'expérience de l'activisme anti-nucléaire dans le Pacifique, épingle le magazine. Il ignore les autres îles du Pacifique qui ont rejoint la flottille comme la 'dream team' des îles Cook qui a navigué de Rarotonga à Moruroa dans le cadre de Vaka ki Moruroa." Le site se défend pour autant de discréditer la contribution de la Nouvelle-Zélande dans l'arrêt des essais nucléaires, mais déplore le fait que la publicité occulte tout le reste. "La flottille de 1995 a certes attiré l'attention des médias du monde entier, mais le mouvement antinucléaire avaient commencé bien avant."