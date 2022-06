Mort suspecte de tortues et dauphins au large du Guatemala

Guatemala, Guatemala | AFP | vendredi 23/06/2022 - Au moins 65 tortues et 14 dauphins, entre autres animaux marins, ont été retrouvés morts sur la côte pacifique du Guatemala, ont annoncé jeudi les autorités guatémaltèques, qui ont ouvert une enquête, soupçonnant un possible lien avec une pollution.



Au total, "65 tortues ont été dénombrées, majoritairement de l'espèce des tortues olivâtres (Lepidochelys olivacea), et 14 dauphins", a indiqué à l'AFP le Conseil national des aires protégées.



Les cadavres ont été découverts entre lundi et mercredi.



Une des explications avancées de ces morts suspectes pourrait être les fortes pluies de ces derniers jours, qui entraînent certains déchets toxiques de la terre vers la mer, affectant la faune marine.



"D'autre part, on soupçonne que des activités de pêche non artisanale se développent au large. Ce ne sont là que quelques-unes des hypothèses", souligne l'organisme, qui a commandé des autopsies pour déterminer la cause de ces morts.

le Vendredi 24 Juin 2022 à 02:27 | Lu 29 fois