Mort du jeune Thomas: sept interpellations dans les environs de Toulouse

Lyon, France | AFP | mardi 21/11/2023 - La gendarmerie nationale a interpellé "sept" personnes "aux environs de Toulouse" dans le cadre de l'enquête ouverte après la mort samedi soir de Thomas, un lycéen de 16 ans, à Crépol (Drôme) lors d'une fête communale, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur.



"L'enquête dira si ce sont les personnes qui sont l'auteur de ce crime odieux" survenu dans la nuit de samedi à dimanche, a ajouté le ministre qui s'exprimait lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.



Le procureur de Valence Laurent de Cailly avait évoqué lundi soir "des suspects en cours d'identification" et "une évolution opérationnelle rapide" après de multiples auditions de témoins, accompagnées de relevés sur le terrain, d'analyses de relais téléphoniques et d'images de vidéosurveillance.



La porte-parole de la gendarmerie nationale a décrit mardi matin une "bagarre d'une violence assez inouïe pour un village de 500 habitants", refusant d'employer le terme de "rixe" utilisé par le parquet de Valence pour décrire les faits.



"Une rixe, ce sont deux groupes de jeunes qui ont décidé de prendre rendez-vous et de s'affronter, ici, on n'est pas dans cette configuration là", a-t-elle dit.



"Parpaings et couteaux"



"Ce n'était pas une rixe mais une attaque : ils sont venus avec l'envie de tuer", s'est émue Josette Place, une retraitée membre du comité de Fêtes jointe par l’AFP mardi.



Selon elle, les jeunes à l'origine des violences sont arrivés en groupe, en fin de soirée à la salle des Fêtes "avec des parpaings et des couteaux". "Ils ne venaient pas s'amuser, heureusement que les vigiles étaient là", assure celle qui se dit "traumatisée" par les événements.



Selon les éléments communiqués par le parquet, tout a commencé dans la nuit de samedi à dimanche quand une dizaine de jeunes ont tenté de s'introduire dans la salle communale où se tenait un bal sur invitation. L'un d'eux a blessé d'un coup de couteau un vigile qui tentait de le bloquer, des participants inscrits à la soirée sont intervenus en soutien et s'en est suivie une bagarre à l'extérieur du bâtiment.



Mortellement blessé par un coup de couteau, le jeune Thomas est mort lors de son transport vers l'hôpital de Lyon. Les violences ont aussi fait huit blessés dont deux jeunes de 28 et 23 ans hospitalisés dans un état d'urgence absolue. Leur pronostic vital n'est plus engagé, selon une source proche du dossier.



"Ca va mieux, ils s'en sortent", assure Josette Place qui se tient au courant de leur état depuis leur hospitalisation.



Des comptes de militants d'ultradroite, souvent affiliés au mouvement Reconquête! diffusent depuis lundi des extraits vidéos présentés comme des images filmées pendant la soirée et assurent avoir identifié deux des agresseurs dont ils diffusent le portrait. Ces mêmes comptes appellent à la mobilisation pour la marche blanche prévue mercredi à 13h30 à Romans-sur-Isère, où se trouve le lycée du jeune Thomas.



Cet hommage organisé par la famille "se veut apolitique par respect pour la famille", précise toutefois un message publié sur le compte Facebook du club de rugby RC Romans-Péage où le lycéen jouait. Les obsèques sont prévues vendredi dans le village voisin de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, selon le quotidien Le Dauphiné Libéré.



Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement national, a dénoncé mardi "des milices armées" opérant des "razzias", dans un entretien à l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs actuelles.



De nombreux messages ciblant les habitants des cités circulent depuis dimanche sur les comptes de l'ultradroite.



"Il est cependant faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier", a souligné le procureur de Valence lundi soir.