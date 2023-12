Mort des cinq passagers de l'avion abîmé au large de la Guadeloupe

Basse-Terre, France | AFP | dimanche 02/12/2023 - Le président du conseil régional de Guadeloupe a confirmé samedi le décès des cinq personnes à bord de l'avion disparu la veille au sud de la Guadeloupe, qui a été localisé au large des Saintes, ont indiqué les gendarmes à l'AFP.



"C'est une tragédie déchirante et nos pensées vont aux familles, épouses, enfants et parents ainsi qu'à tous ceux qui sont profondément affectés par cette perte douloureuse", a déclaré dans un communiqué le président de la région Guadeloupe, Ary Chalus.



L'avion a été localisé au large des îles Saintes, situées au sud de la Guadeloupe, samedi en fin de journée. Les cinq corps ont été retrouvés à l'intérieur de l'appareil par des plongeurs de la brigade nautique de la gendarmerie, ont précisé les gendarmes à l'AFP.



"L'enquête initialement ouverte pour disparition inquiétante, continue afin de déterminer les circonstances de la mort des passagers", a indiqué le procureur de la République de Basse-Terre Xavier Sicot.



Le préfet de Guadeloupe a, lui, adressé dans un communiqué "ses condoléances aux familles et aux proches des victimes", remerciant également "toutes les personnes qui ont contribué aux recherches".



L'avion, qui avait décollé vendredi de Terre-de-Haut, aux Saintes, devait rejoindre l'île de Marie-Galante située à une trentaine de kilomètres pour une mission d'inspection des installations de la fibre optique dans ces îles.