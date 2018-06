Malgré plusieurs années d’investigations, l’enquête avait été clôturée le 28 juin 2012. Peut-être que l’on n’aurait jamais retrouvé le corps de la victime si un témoin anonyme ne s’était pas présenté à la Section de recherches (SR) un an plus tard pour dénoncer les propos d’un individu selon lesquels Papy Fat était mort, enterré dans un trou sur un versant de la montagne.



Le 21 mai 2013, ledit individu, Johnson P, mène les enquêteurs sur le lieu où se trouve le corps. Des ossements humains sont découverts dans un trou d’environ 70 centimètres. Johnson P, son frère et deux autres individus sont rapidement mis en cause. Auditionnés, les quatre hommes révèlent que le jour des faits, ils ont vu Papy Fat monter dans la montagne et ont voulu l’en dissuader. Comme le vieil homme résistait, ils lui ont porté des coups. Après lui avoir dérobé son argent, ils auraient laissé Papy Fat seul dans la nature alors que la nuit tombait. Selon leurs déclarations, ils seraient revenus le lendemain et auraient retrouvé le corps inanimé du vieil homme. De peur d’être accusés d’un fait qu’ils n’avaient pas commis, les accusés auraient alors enterré le corps, l’un d’entre eux aurait sauté sur la dépouille. Ils auraient ensuite fait un « pacte secret » , s’engageant mutuellement à garder le silence.



Pour déterminer les causes de la mort, plusieurs experts sont sollicités. Bien que le corps soit resté enterré plusieurs années dans la montagne, ils indiquent que le décès a eu lieu entre 4 et 5 heures du matin. S’il est impossible de déterminer le caractère ante, peri ou post mortem des blessures, les spécialistes affirment que « le lien de causalité » entre le vol avec violences et la mort est « certain. » Papy Fat serait décédé suite à un « épuisement » ou à un « stress intense. »