Mort dans l'incendie de Faa'a : l'association Tutelger mise en cause

PAPEETE, le 28 juin 2018 - Après le décès d'un homme dans l'incendie d'une résidence qui accueillait des personnes handicapées à Faa'a, une information judiciaire a été ouverte, la semaine dernière, pour "homicide involontaire".



Tahiti Pacifique s'est procuré un document officiel accablant pour l'association Tutelger.

Il semblerait en effet que l'établissement ne répondait pas aux normes de sécurité, ce qui mettrait en cause l'association Tutelger, chargée d'assurer leur protection et subventionnée par le Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF). En outre, cette triste affaire met en lumière le manque de suivi dans la gestion des tutelles.



