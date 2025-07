Mort d'Ozzy Osbourne, légende du heavy metal et chanteur de Black Sabbath

Tahiti le 22 juillet 2025. Légende du heavy metal et leader du groupe Black Sabbath, le chanteur britannique Ozzy Osbourne, qui souffrait de la maladie de Parkinson, est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé mardi sa famille.



"C'est avec une tristesse que les mots ne peuvent exprimer que nous devons annoncer que notre bien-aimé Ozzy Osbourne est mort ce matin. Il était entouré de sa famille et d'amour", indique le communiqué.



"Nous demandons à tous de respecter la vie privée de notre famille en ce moment", ajoutent ses proches.



Le chanteur, surnommé le "Prince des ténèbres", souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson.



Il avait le 5 juillet donné un concert d'adieu avec Black Sabbath à Birmingham en Angleterre, ville d'origine du groupe, devant des dizaines de milliers de fans de metal venus du monde entier.



"Je vous aime!", avait lancé de sa voix toujours grinçante le charismatique chanteur à la foule, qui l'a soutenu à chaque seconde de ce "last show", entouré des plus grandes stars du metal, de Metallica à Anthrax.



Il avait alors chanté assis, prisonnier de ses tremblements, les yeux rougis cerclés de noir.

