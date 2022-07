Moorea : une journée pour oublier la maladie

Moorea, le 17 juillet - Une journée festive a été organisée en faveur de quelques enfants du fenua atteints de maladies graves, rares ou incurables samedi à Temae. Pour le Aimeho Kiwanis il s’est agi de leur offrir un bon moment pour oublier leur maladie le temps d’une journée.



Le club Kiwanis Aimeho de Moorea a organisé une journée festive, placée sous le thème du mini-Heiva, en faveur de quelques enfants atteints de maladies graves, rares ou incurables samedi à Temae. Accompagnés de leurs parents, ces jeunes, venus de Tahiti, de Moorea ou de Raiatea, ont ainsi pu participer à des activités de danse, de chant ainsi qu’à des ateliers d’animations comme le chamboule-tout, la pêche au canard ou la loterie. En plus de leur offrir cette journée récréative, les membres du Kiwanis Aimeho avaient aussi pour objectif d’apprendre à mieux connaître ces enfants, de pouvoir échanger avec eux ou encore de voir avec les familles si le club a la possibilité d’aider leur enfant à exaucer un vœu en particulier.



“Je pense qu’on ne s’occupe en général pas assez de ces enfants. Je suis sensible à leurs soucis car j’ai des amis proches qui ont également des enfants atteints par de telles maladies. Ils m’ont parlé de leurs difficultés lorsque leurs enfants ont été evasanés en France. Je trouve qu’ils ne sont pas assez soutenus là-bas. Je me suis alors demandé comment les aider”, explique Patricia Lecoz, la présidente du club Kiwanis Aimeho. Elle ajoute que “certains enfants n’ont pas pu venir parce qu’ils étaient trop faibles. Mais ceux qui sont venus n’ont pas arrêté de s’amuser. Avec une journée festive comme celle-ci, ils oublient leur maladie. On a aussi fait en sorte qu’ils soient mélangés aujourd’hui avec des enfants non malades.” Le Kiwanis Aimeho a aussi profité de la présence des parents pour leur présenter la fondation Make A Wish, dont le but est de réaliser le vœu d'enfants gravement malades et avec qui le club de l’île sœur souhaite se mettre en contact.

Oublier la maladie



À noter que Maire Tavaearii, grande chanteuse du fenua, ainsi que Tuariki Teai, élève du conservatoire et arrière-petit-fils de l'ancienne danseuse Iris Teai étaient également présents pour soutenir ces enfants malades. Parmi ces derniers, il y avait Heiki, 11 ans atteint d’un cancer du sang : “La journée était super. Je me suis amusé avec quelques amis. J’ai participé à des ateliers comme la roulette et le chamboule-tout. Le fait de joueur avec d’autres enfants m’aide à oublier cette maladie. Sinon, cela ne me perturbe pas trop dans la vie de tous les jours”, a-t-il témoigné. Roe, qui a le même âge, s’est également réjoui de cette journée : “J’ai surtout aimé aujourd’hui la danse, les chants et la pêche au canard. À cause de ma maladie, j’ai été opéré à plusieurs reprises quand j’étais petit, dont deux fois sur la tête. J’ai rencontré beaucoup d’amis aujourd’hui. On a tous passé un bon moment. J’invite tous les enfants malades à penser à jouer, à danser et à chanter sans penser à leur maladie. Ils doivent vivre heureux”, a-t-il conseillé.







Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 17 Juillet 2022 à 14:17 | Lu 151 fois