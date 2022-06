Moorea réfléchit à sa santé

Moorea, le 1er juin 2022 - Les membres du comité local de santé de Moorea étaient réunis mardi à Pihaena pour réfléchir à la mise en place d’actions de promotion de santé en faveur de la population. Plusieurs projets ont été proposés comme les sorties familiales à Opunohu ou la mise en place de marchés de produits sains dans les districts. Ces projets seront lancés par le comité dans les prochains mois.



Le comité santé local de santé a organisé mardi matin sur le site Pererau un séminaire avec notamment des ateliers de réflexion sur la promotion de la santé à Moorea. L’objectif étant de “partager l’expérience santé de chacun et de chercher ensemble à améliorer la politique santé de notre territoire”. Pour rappel, ce comité est composé d'élus, d'agents communaux, de professionnels de la santé, de représentants de la gendarmerie, de l’éducation et du service social de l’île sœur. Plusieurs thématiques ont ainsi été discutées durant ces ateliers comme la sécurité, l’hygiène, l’environnement, les addictions, l’alimentation saine et équilibrée ou encore l’activité physique. À l’heure de la présentation des travaux en sont ressorties quelques propositions de projets concrets. Il a été question par exemple de l’organisation de sorties familiales à Opunohu, de formation d’apnée pour les jeunes pêcheurs sous-marins, de la mise en place de marché de fruits et de légumes locaux dans les quartiers, de la création de jardins potagers ou encore du lancement de rencontres sur les thématiques de la santé et du bien-être sur le modèle des tuāro'i, (les rassemblements dans les paroisses protestantes pour débattre de certains sujets).



"C’est l’affaire de tous"



Après ces travaux, le comité local de santé mettra en place des plans d’action pour la concrétisation de ces projets. Les participants ont noté pour leur part une matinée riche en échanges ainsi que l’importance d’un rassemblement de toutes les forces vives de l’île pour le bien de la population. “C’est important de rassembler tout le monde parce que l’on sait bien de nos jours que ce n’est pas juste une histoire de maladie et que ce ne sont pas les médecins qui agissent seuls. C’est l’affaire de tous. Il fallait donc réunir tous les gens qui travaillent sur tous ces thèmes-là et qui concourent à la bonne santé de la population”, explique Philippe Biarez, médecin-chef de l’hôpital de Moorea. “Cette matinée a été très bénéfique. Il est important de noter cette synergie qui s’est créée autour de cette thématique de la promotion de la santé. Il y a des liens, des corrélations entre chaque thématique qui ne peuvent être dissociées. L’addiction va venir par exemple se greffer à l’activité physique. Le va'a peut être dans ce cas une action à mettre en place pour sensibiliser nos sportifs sur la thématique d’une vie sans addiction”, ajoute Tevearai Puarai, responsable de la prévention externe à la municipalité de Moorea.



En fin de matinée, un représentant de Team Moorea (club de jiu-jitsu brésilien et disciplines associées) a fait une intervention sur les actuels et futurs projets de promotion de santé du club en faveur de la population de l’île tandis que Cathy Chambon, la responsable de la circonscription d’action sociale de Moorea, a traité la problématique sur les violences intrafamiliales.