

Moorea prépare le terrain pour son adressage

Moorea, le 19 novembre 2025 – Un recensement systématique des entrées de maison et des voies est en cours dans le cadre des travaux préparatoires à l’adressage de la commune de Moorea-Maiao, depuis octobre dernier. L’enjeu : nommer les voies et numéroter les habitations afin de mieux organiser le territoire et améliorer l’efficacité de l’intervention des secours.



Le projet d’adressage de la commune de Moorea-Maiao est désormais en cours. Depuis le début du mois d’octobre, des agents passent dans les quartiers de l’île pour repérer, photographier et cartographier toutes les routes et les entrées de maisons. Cette première phase est réalisée en prestation par la société Pae Tai Pae Uta, pour le compte de la commune. À la clé, il s’agit de nourrir une base de données exhaustive du réseau routier de l’île. “Le projet d’adressage a pour but de donner à Moorea-Maiao un système d’adresses clair et précis. Aujourd’hui, beaucoup de maisons ne sont pas identifiées et de nombreuses routes n’ont pas de nom. Cela rend parfois difficile l’intervention des secours, la distribution du courrier ou les livraisons. Ce système va permettre de nommer toutes les voiries et de numéroter les habitations. Cela facilitera le travail des pompiers, des ambulances, de la police, mais aussi des livreurs et des services publics”, explique Tiare Yin Sun, chargée de mission à la commune. “Le recensement ne se limite pas à parcourir les routes : chaque entrée de voirie est photographiée, géolocalisée et classée. Nous identifions si une voie est publique, privée, communale ou appartenant au Pays. Ce travail technique est essentiel pour créer une base de données fiable avant de pouvoir nommer officiellement chaque voie.”



Une consultation publique pour les noms de voies



L’adressage doit apporter plusieurs améliorations concrètes. Son but est d’avoir une vision actualisée du territoire dans le cadre de la gestion des différents réseaux, routier, d’adduction d’eau ou de téléphonie. Il permettra aussi de mettre à jour les fichiers communaux et d’améliorer la gestion des taxes et redevances. Une fois le recensement terminé, la commune passera à la nomination des voies. “Durant cette deuxième phase, des réunions seront organisées avec les techniciens, les élus et des personnes connaissant bien l’histoire de Moorea. Une consultation publique sera ensuite proposée. Les habitants pourront suggérer des noms ou donner leur avis, en ligne ou directement dans les mairies annexes”, indique l’agent communal. Ce projet participatif permettra à chacun de contribuer à la création du futur plan d’adressage de Moorea-Maiao.



Pour la commune, l’adressage, qui est une étape essentielle pour améliorer la vie de tous, facilitera les interventions, les livraisons, les démarches administratives et la communication entre les services. “C’est un projet pour le bien de la population. Nous invitons tout le monde à accueillir les agents recenseurs et à participer aux prochaines étapes. Ensemble, nous allons construire une île de Moorea mieux organisée et plus facile à vivre”, plaide Tiare Yin Sun. Les agents de Pae Tai Pae Uta ont rencontré par exemple Mathilde dans le district de Maharepa mercredi dernier. “J’ai été étonnée de voir l’agent arriver, même si on m’avait prévenue qu’il y aurait bientôt de nouvelles installations dans le quartier, notamment de panneaux pour indiquer les familles et les numéros des maisons. Je suis contente, parce que c’est important pour notre sécurité. Les pompiers ont souvent du mal à trouver les maisons. Quand quelqu’un est malade, les ambulances nous demandent de venir jusqu’à la route pour leur montrer l’entrée. On a déjà eu plusieurs cas de crises cardiaques dans le quartier. Ce sera plus rapide de retrouver les maisons avec la numérotation”, reconnait-elle avant de suggérer : “Je pense surtout qu’il faudrait également installer des panneaux en mer, pour la sécurité des bateaux, les vitesses à respecter, les zones à éviter, … Cela fait longtemps qu’on attend ces installations. J’espère que la commune pourra mettre en place la numérotation des habitations et les panneaux de sécurité en mer.”

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 19 Novembre 2025 à 15:54 | Lu 463 fois



