Moorea prend les devants du challenge à X

Tahiti, le 24 février 2025 - Le challenge de rugby à X a débuté avec la première journée qui s’est déroulée en deux étapes. Une première jeudi soir et une autre samedi après-midi pour permettre aux joueurs de l’île Sœur de participer à cette compétition. Ce sont eux qui, avec deux victoires, créent la sensation et prennent la tête du challenge.



Le challenge de rugby à X a débuté jeudi soir au stade Fautaua. La première journée était divisée en deux parties pour permettre aux joueurs de Moorea de participer à l’aventure. Avec deux matchs pour chacun, certains ont dû revenir samedi pour clore la journée. C’est le cas de Paea, Punaauia et Pirae. C’est donc jeudi soir que les clubs présents ont lancé les festivités. Avec trois rencontres de deux fois dix minutes, les spectateurs présents ont pu profiter du spectacle proposé. Des matchs relevés avec beaucoup d’intensité et un jeu qui se rapproche de plus en plus du rugby à XV. Avec des phases de conquête comme la mêlée et la touche beaucoup plus complètes, le jeu à X a proposé de l’affrontement tout en gardant l’envie de déplacer le ballon. Toutes les équipes ont donné le maximum, ce qui a donné des scores très serrés.



Le club de Papeete, qui a disputé ses deux matchs lors de la même soirée, a connu deux défaites. Face à Punaauia (7-5) et à Pirae (14-10), le club de la capitale a mal démarré le championnat. Ce qui n’a pas été le cas des hommes du président Watson Poroi. En déplacement samedi après-midi sur Tahiti, l’équipe de Moorea a fait carton plein : 19 à 7 contre Pirae et 12 à 7 contre Paea. La JRM, qui avait eu du mal lors du championnat à VII, s’est offert le scalp des deux premiers de la compétition. Les champions du VII, le rugby club de Pirae, qui avaient remporté leur premier match jeudi soir, n’ont pu trouver de solution face aux voisins de l’île Sœur. Quant à Paea, ses débuts à X se sont avérés compliqués avec deux défaites, la deuxième rencontre ayant eu lieu contre Faa’a (12-5). Une pratique à X qui va bien à la team du Faa’a Rugby Aro, qui, après un championnat à VII difficile, revient sur le devant de la scène avec deux victoires, la deuxième intervenant contre Punaauia (24-12). Le club de la vallée de la Punaruu équilibre ses résultats puisqu’il gagne son deuxième match contre Papeete (7-5).



Une première journée pleine de surprises qui rebattent les cartes pour ce challenge à X. Prochaine étape le jeudi 6 et le samedi 8 mars au stade Fautaua.





Rédigé par Manu Rodor le Lundi 24 Février 2025 à 18:55 | Lu 304 fois