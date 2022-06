Moorea : pour une meilleure alimentation des jeunes rameurs

Moorea, le 12 juin 2022 - L’événement E’a va’a ora, alliant des ateliers de sensibilisation sur l’importance d'une bonne alimentation et des courses de va'a, a été organisé samedi à Afareaitu par Team Tohiea. L’objectif était de promouvoir une alimentation saine auprès de nos jeunes rameurs et l’activité sportive.



Team Tohiea de Moorea, en partenariat avec le ministère de la Santé, a organisé samedi l’événement E’a va'a ora à Afareaitu. Au programme de cette journée, des courses de va'a ainsi que des ateliers de sensibilisation sur le bien-être et une alimentation saine en faveur des jeunes sportifs.



Des clubs de jeunes de Moorea et de Tahiti, représentés par quelques dizaines de licenciés, ont ainsi pu recevoir de précieux conseils de la cellule de prévention E’attitude, des formations sanitaires de l’île sœur sur l’alimentation et les bénéfices de l’activité sportive. Après une enquête réalisée via des questionnaires sur les habitudes alimentaires, chaque équipe a signé un "contrat" dans lequel ces jeunes adolescents s’engagent à s’alimenter sainement pour les prochains mois. Lors d’une prochaine course au mois de décembre prochain, les membres de la cellule rencontreront à nouveaux ces jeunes sportifs pour voir si les engagements ont été respectés.



Diminuer la consommation de sucre



"On a constaté que les jeunes ne s’alimentaient pas bien en général. Cela ne concerne pas seulement les pratiquants du va'a. Nos rameurs ont d’ailleurs répondu dans leur questionnaire qu’ils consommaient des aliments gras et des boissons sucrées comme le Coca-Cola. On aimerait bien que cela s’améliore par la pratique du va'a ainsi que d’une bonne alimentation", explique Vaitiare Cruvellier, présidente de Team Tohiea. Le message a semble-t-il bien été reçu dans les ateliers : "J’ai appris que pour avoir une bonne santé, il faut avoir une bonne alimentation, faire beaucoup de sport et être heureux. Dans notre contrat, on s’est fixé comme objectif de rester soudées entre les filles et de diminuer notre consommation de sucre. Cela veut dire par exemple moins de bonbons et de limonade. Si on consomme trop de sucre, on pourrait attraper des maladies comme le diabète", a réagi Tahiarii Moeino, une jeune rameuse de Team Tohiea.



Au niveau des courses, Moearii Piivai de Haumi Mooz et Heipoe Tuaira de Team Tohiea se sont respectivement imposés en V1 chez les cadets et les cadettes. Taraufau Raihau de Team Tohiea a gagné pour sa part en V1 chez les juniors. Chez les plus âgés, Masingue Hitiroa, de Team Tohiea est arrivé premier en V1 senior hommes devant respectivement Pani de Aremiti et Eremoana Manuel de Tuaiva nui va'a. En V1 vétéran hommes, c’est Teiva Tufaimea de Te Firi Nape Vaa qui s’est imposé devant Matiha Moeino (Team Tohiea) classé deuxième et Maitu Teinauri (Pihaena) classé troisième. En V6 open hommes, Team Tohiea (sénior) a franchi en premier la ligne d’arrivée en devançant respectivement Tuaiva nui et les vétérans de Team Tohiea. À noter la participation des entreprises de l’île sœur dans la course V6 entreprise. C’est l’équipe des Pompiers de Moorea qui s’est imposée devant la commune de Moorea-Maiao et OPT.



