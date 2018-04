Moorea : les habitants de Tema’e interpellent les candidats

PAPEETE, le 24 avril 2018 - Le 16 avril dernier, les membres de l’Association des habitants de Tema’e Moorea (AHTM) ont adressé une lettre ouverte à l’attention des candidats aux élections territoriales 2018. Dans ce document, l’AHTM demande à chaque groupe politique de prendre position sur ses revendications. Plusieurs partis ont déjà répondu.



Dans la lettre de 4 pages adressée aux candidats aux territoriales, les membres de l’AHTM interpellent les groupes politiques sur deux points particuliers : le problème de la sécurité des biens et des personnes à Tema’e et l’aménagement de la plage de la Cocoteraie, l’accès au littoral et au lagon.



Les habitants du motu souhaitent tout d’abord alerter les autorités sur la question de leur sécurité, « depuis les travaux de terrassement du Golf de Tema’e, les eaux du Lac débordent de plus en plus à chaque épisode pluvieux annuel. La route du motu est sous les eaux et ses habitants sont isolés de l’île haute (…) L’état dégradé de la route lors de la saison des pluies augmente considérablement les délais d’intervention des secours. Des délais qui peuvent être déterminants dans certains cas tel que les arrêts cardiorespiratoires. » Les membres de l’AHTM s’inquiètent également de l’avenir de la plage de la Cocoteraie : « sauf erreur, les 54 hectares sont toujours à vendre et finiront par trouver preneur si rien n’est fait par nos dirigeants. Le souhait de l’AHTM et des 8200 signataires de la pétition est la création d’un parc public protégé englobant la plage, la cocoteraie et la route d’accès. Rappelons qu’une déclaration d’utilité publique a été utilisée pour la réalisation du projet Mahana Beach à Tahiti. »