Moorea en lutte contre l'épilepsie

Réconfortée, voire protégée, par sa famille et ses amis à l’école, Heipua doit malgré tout terminer son année scolaire non sans difficultés. Marquée par les fatigues permanentes et par les absences répétées à l’école, elle doit finalement redoubler sa classe de quatrième. « Quand tu es jeune, tu oublies souvent de prendre tes traitements. Tu ne fais pas attention. J’étais fatigué avec un traitement que je ne suivais même pas régulièrement. De plus, j’avais des certificats médicaux qui me disaient de rester à la maison. Je ne suivais même plus les cours » se souvient-elle. Elle décide toutefois par la suite de suivre sérieusement son traitement médical et ne connait plus de crise d’épilepsie jusqu’à la terminale au lycée Paul Gauguin. Cette année-là, Heipua, qui n’avait jamais parlé aux autres lycéens de sa maladie, tombe enceinte de son premier enfant tout en continuant à suivre ses cours. Mais peu de temps après avoir accouchée, elle a dû une nouvelle fois subir une crise d’épilepsie. « Je faisais des nuits blanches car je devais allaiter ma fille vers deux heures ou trois heures du matin. C’est ce manque de sommeil et la fatigue qui ont déclenché cette crise » explique-t-elle. Une fois ses études terminées, elle se lance dans la vie professionnelle en devenant enseignante suppléante sur le territoire, pendant une dizaine d’années, dans les écoles maternelles, élémentaires et les Centre pour Jeunes Adolescents (CJA). Elle arrivait plutôt gérer ses exigences professionnelles avec sa maladie. Suite à un second accouchement Heipua va connaitre une nouvelle crise d’épilepsie toujours en raison des nuits blanches qu’elle devait passer pour allaiter son bébé. Après des années de services dans l’enseignement, elle décide de revenir travailler dans le magasin familial Esther à Vaiare. Mais elle connait une nouvelle crise lors d’un rassemblement familial il y a cinq ans. Pendant une semaine, elle a dû enchainer plusieurs réunions en soirée et le manque de sommeil a une nouvelle fois déclenché cette crise.