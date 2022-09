Moorea dévoile sa future organisation pour l'électricité

Tahiti, le 6 septembre 2022 – La commune de Moorea, qui reprend en régie la gestion de l'électricité au 1er janvier 2023, a présenté jeudi son Epic Te ito rau no Moorea-Maiao qui en aura la charge. Outre le challenge que représentent ces nouvelles compétences, il devra également mener à bien le projet d'électrisation de l'île de Maiao et relever le défi du développement des énergies renouvelables.



C'est à l'occasion de la venue de l’administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Guy Fitzer jeudi, que le maire de Moorea, Evans Haumani, ses adjoints et maires délégués, ont présenté les différents grands projets de la commune, comme elle l'a annoncé sur sa page Facebook. Parmi eux, “le grand défi” de l'électricité que la commune devra gérer en propre dès le 1er janvier 2023, à la fin de la concession avec EDT qui en avait la charge depuis 1994.



C'est l'Établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Te ito rau no Moorea-Maiao, créé le 30 mars dernier, qui sera en charge de la production, la distribution, du développement et de la commercialisation de l’énergie sur le territoire de Moorea et de Maiao.



Développement des énergies renouvelables



Afin d'assurer la continuité du service public, la commune ambitionne de mettre “en œuvre des moyens techniques et humains” tout en développant “de nouvelles technologies à base d’énergies renouvelables”.



Au niveau des infrastructures, elle précise qu'elle compte sur la centrale thermique de Vaiare de 16,5 MW et des installations phovoltaïques d’une puissance actuelle totale d’1,5 MWc, ainsi que sur le réseau de distribution majoritairement souterrain, réparti en trois départs haute tension de 116 km (94% en souterrain) et en basse tension de 228 km (72% souterrain).



Du côté des énergies renouvelables, l'Epic souhaite utiliser “toutes les toitures des établissements publics et ombrières pour la pose des panneaux photovoltaïques”.



Au niveau opérationnel, Lionel Lafage a été nommé directeur général de l'Epic, alors que Evans Haumani en a été désigné président du conseil d'administration le 20 avril dernier. Comme le précise la commune, l'organisme s'articulera autour d'un pôle stratégique et un autre opérationnel. Ce dernier comptera 22 agents, dont les 14 personnels d'EDT actuellement en poste à Moorea.



L'électrisation de Maiao en 2024



Outre la mise en place de cette nouvelle régie et le développement des énergies renouvelables, l'autre défi qui attend la commune est l'électrification de l'île de Maiao, très attendue par ses 353 habitants. À ce jour, le projet n'en est qu'“au stade des autorisations (permis de construire, autorisation d’exploitation d’une installation classée, etc.)”. Les travaux devraient démarrer au premier semestre 2023 pour une mise en service durant le premier semestre 2024. Selon les informations données par la commune, Maiao sera desservie par un “système de production hybride thermique-énergie renouvelable, comprenant une majorité de panneaux photovoltaïques, des batteries de stockage, ainsi que deux générateurs thermiques d’appoint”. Elle y promet une “production d’électricité en permanence, tout en favorisant la transition énergétique grâce la réduction de consommation de combustible fossile.”



Rédigé par Julie Barnac le Mardi 6 Septembre 2022 à 16:09 | Lu 485 fois