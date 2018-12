Moody's relève la note de la Polynésie française à A3

PAPEETE, 20 décembre 2018 - La notation financière à long terme attribuée par l’agence Moody’s à la Polynésie française est relevée de Baa1 à A3. La perspective est maintenue à "positive".



L’agence de notation financière Moody’s a rendu public, le 18 décembre, le relèvement de la notation long terme de la Polynésie française. En un an cette évaluation est passée de "Baa1 avec perspective stable" en décembre 2017 à "A3 avec perspective positive". La perspective avait déjà été réévaluée "positive" en juin dernier.



C’est la plus haute notation jamais attribuée à la Polynésie française, équivalente à A- chez les deux autres leaders de notation. Cette qualité d'appréciation financière n'avait été atteinte par la collectivité qu'entre 2000 et 2005.



La notation Court terme, relative aux critères de liquidités passe de P2 à P1 (Prime 1), la note la plus haute possible de l’agence. Moody’s souligne que "les principaux facteurs justifiant le relèvement des notations sont une meilleure performance opérationnelle qu’attendu et un désendettement important".



L’agence de notation financière note aussi que "la stabilité politique permet également au gouvernement polynésien de maintenir le cap des réformes structurelles" et voit son analyse confortée par le vote du budget primitif 2019, le 6 décembre dernier. Un document qui, selon elle, "démontre à nouveau l’engagement [du gouvernement] à préserver les équilibres budgétaires".



La réforme des retraites de septembre 2018, joue également en faveur de la réévaluation de la note financière du Pays en ce qu'elle "vise à équilibrer les comptes sociaux d'ici à 2021, devrait permettre de réduire les contributions annuelles de la collectivité au système de sécurité sociale".



Enfin, Moody’s indique que la perspective positive reflète les améliorations intrinsèques de la Polynésie française ainsi que le potentiel d’amélioration de ses finances associé aux réformes en cours.