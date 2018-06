Moody’s crédite le Baa1 de la Polynésie d’une perspective positive

PAPEETE, 20 juin 2018 - La notation financière à long terme attribuée par l’agence Moody’s à la Polynésie française est confirmée à Baa1. La perspective est haussée de stable à positive.



Moody’s a transmis le 9 mai dernier une opinion de crédit réitérant la note Baa1 attribuée à la collectivité de Polynésie française en décembre 2016 et confirmée avec perspective stable, fin 2017. L’agence de notation financière constate de plus une amélioration probable de la santé financière à venir du Pays en attribuant dorénavant une perspective positive.



" Le relèvement d'une note est la constatation d'une économie saine qui continue sa progression. Pour faire une comparaison, nous sommes aujourd'hui, en termes de notations, dans une situation meilleure que celle de 2006. Et la situation économique était assez favorable à cette époque-là ", a observé Jean-Christophe Bouissou, mercredi lors du point presse à l'issue du Conseil des ministres.



Ce rating par Moody's dépasse la meilleure note attribuée par l’agence de notation Standard and Poor’s. Il s'agissait en effet d'un BBB+ avec une perspective stable, soit l'équivalent d'un Baa1. Cette notation s'était progressivement dégradée à BB+ avec une perspective stable, avant d'être relevée à BBB- avec une perspective stable en 2016.



" C'est vrai aussi, qu'hormis les éléments favorables que l'on peut tirer de l'amélioration de la situation économique de la Polynésie française (...), il y a la situation de la France qui s'est nettement améliorée ", a aussi avoué Jean-Christophe Bouissou.



Plusieurs collectivités françaises ont en effet bénéficié en mai dernier de l'amélioration de leur perspective à la suite du changement de la perspective de stable à positive attribuée à la France, le 4 mai par Moody's. " Tout cela concourt à donner une note très positive à la Polynésie française ", a ajouté le numéro 3 du gouvernement Fritch.



La perspective positive accordée par Moody's en 2018 à la Polynésie française prend également en considération la prévision que fait l'agence de notation sur des ratios budgétaires avec une stabilisation aux niveaux atteints en 2016.



Cette amélioration de l'appréciation financière de la Polynésie française permet à la collectivité de négocier de meilleurs taux, sur ses emprunts, tout en présentant une image favorable à une meilleure confiance pour les investisseurs, a rappelé le ministre.