Moody’s confirme la note Baa1 de la Polynésie française

PAPEETE, 7 février 2018 - La note financière à long terme de la Polynésie française est confirmée à Baa1, avec perspective stable. L’agence de notation Moody’s table en 2018 sur un renforcement de la situation économique du Pays et une " consolidation de la situation financière des entreprises ".



Moody’s a transmis le 21 décembre dernier une opinion de crédit confirmant la note Baa1 avec perspective stable attribué par l’agence de notation financière en décembre 2016. Dans la grille d’appréciation de l’agence Standard & Poors, cette note trouve son équivalent en BBB+. Surtout, après plusieurs années en catégorie "spéculative", le Polynésie française est depuis un peu plus d’un an maintenant reconnue en classe "investissement", bien plus rassurante pour les investisseurs et les bailleurs de fonds.



Cette note est confirmée pour la collectivité en 2017 par Moody’s compte tenu de " performances budgétaires récentes solides grâce au levier des recettes fiscales ". Autre point fort, le " niveau d’endettement soutenable avec un profil de dette sain " ; situation qui vaut à la Polynésie la perspective "stable" attribué par le notateur. Enfin, le " cadre institutionnel renforcé " est apprécié favorablement par Moody’s, pour qui la collectivité dispose d’un degré élevé d’autonomie administrative et réglementaire tout en bénéficiant d’une participation stable de l’Etat au budget du Pays.



Mais l’agence de notation financière souligne deux faiblesses concernant la situation polynésienne : le risque financier que fait peser sur les comptes de la collectivité le déficit de cumulé du système de protection sociale généralisé (14,7 milliards Fcfp) et une économie qui reste toujours fragile malgré des signes récents d’amélioration.



" En 2016, la reprise économique de la Polynésie française a été (…) dopée par la conjoncture internationale des investissements, une fréquentation touristique en hausse et une lente reprise de la consommation des ménages ", constate en effet Moody’s, mais " cette amélioration ne concerne pas encore le secteur du BTP et les secteurs exportateurs qui sont en retraits, ni le secteur bancaire qui reste nuancé ".



L’agence de notation estime qu’une consolidation de la dynamique économique favorable de la Polynésie française devrait être observée en 2018 avec un effet vertueux sur la situation financière des entreprises.



Pour Moody’s, l’évolution de la notation financière polynésienne sera appréciée à la hausse au gré de la réduction des déficits de la PSG mais reste étroitement liée à la note Aa2 de la France et à son évolution.