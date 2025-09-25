

Montée des eaux dans la baie de Matavai : la population appelée à témoigner

Tahiti, le 14 octobre 2025 - Dans le cadre de l'enquête Nu'u Moana qui porte sur l'érosion et la montée des eaux dans six atolls des Tuamotu et à Mahina, les habitants de la commune de la côte est de Tahiti sont appelés à témoigner mercredi à la mairie. Le maire, Damas Teuira, salue de son côté un projet qui tombe “à point”.



Lancé en janvier dernier par le Pays et financé par l'Union européenne, le projet Nu'u Moana “Ensemble, avec l'océan” porte sur une enquête sur la montée des eaux et l'érosion de la côte dans six atolls de l'archipel des Tuamotu mais aussi à Mahina et plus particulièrement dans la baie de Matavai où la mer monte régulièrement lors des épisodes de fortes pluies. Alors que les littoraux polynésiens sont très vulnérables, le projet Nu'u Moana tend à proposer des “solutions d'aménagement adaptées aux réalités locales”, tel que le précise la commune sur sa page Facebook.



Après avoir effectué un travail de cartographie, d’analyse d’imageries satellites et de données hydrodynamiques marines, les chercheurs vont désormais recueillir “les témoignages des habitants, les savoirs locaux, les observations et les expériences de terrain”. Puisque le recul du trait de côte est confirmé, l’heure est désormais à la proposition de mesures de protection à mettre en œuvre.



Recommandations d'aménagement



Une réunion se déroulera donc mercredi à 17 heures à la mairie au cours de laquelle l'équipe chargée du projet partagera “quelques éléments recueillis”, mais elle sera surtout consacrée à entendre les témoignages de la population en présence d'experts en aménagement et gestion du littoral ainsi que d'anthropologues. Interrogé vendredi, le propriétaire d'une maison située sur la plage de la pointe Vénus saluait la mise en place de ce projet et le choix de la commune de Mahina : “Ayant une maison placée sur le littoral, bien sûr que je m'inquiète quant à la montée des eaux et au changement climatique. Je ne sais pas si elle sera toujours là dans vingt ans, donc c'est important que des experts se penchent sur cette question.”



Contacté lundi, le maire de Mahina, Damas Teuira, indiquait quant à lui qu'il a lui-même été surpris que sa commune soit intégrée dans l'étude. “J'avais été approché il y a quelques mois par les riverains du littoral et notamment ceux de la pointe Vénus, mais cette problématique concerne toute la côte est”, explique le tāvana qui indique que “toute la population attendait que l'on fasse quelque chose”.



Lors de la phase suivante du projet, qui aura lieu de décembre au moins de mars prochain, l'équipe chargée de cette mission présentera des résultats intermédiaires et fera, à terme, des recommandations d'aménagement afin de réduire les risques.













