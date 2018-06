Mont Marau : Un pique-nique se transforme en journée de sauvetage

PAPEETE, le 11 juin 2018 - Une journée de pique-nique au mont Marau a tourné au cauchemar samedi matin pour un couple quand leur 4*4 a décidé de finir sa route dans le ravin en contre-bas.



C'était une journée ensoleillée. Le temps idéal pour aller pique-niquer sur le mont Marau. Le conducteur gare son 4*4 au bord du ravin avec la marche arrière enclenchée. Avec son amie, ils déchargent, la nourriture, les boissons, le peue. Une fois que tout est en place, il demande à sa compagne de mettre le contact de la voiture pour allumer la musique. Cette dernière allume la voiture qui se met à reculer droit dans le ravin. L'homme est bousculé et tombe, le 4*4 lui roule sur les jambes sans le blesser, car la terre molle s'enfonce.



Sa compagne arrive de justesse à se jeter hors du véhicule avant qu'il ne tombe dans le ravin et qu'il ne s'arrête quelques mètres plus bas.



Vers 9h00, le couple appelle les pompiers les secours. Les pompiers spécialisés dans les secours en milieu périlleux arrivent en compagnie de la remorqueuse aux alentours de 10heures du matin. Le mauvais temps n'est pas de leur côté. Entre temps, le vent s'est levé, il pleut par intermittence et il y a du brouillard. Sur la montée la remorqueuse s'enlise dans un caniveau. Une fois sur place les pompiers sécurisent les remorqueurs dans leur descente. Après plusieurs tentatives, la Jeep est enfin remontée. Mais à la descente, le remorqueur s'enlise à nouveau dans un fossé.



L'opération s'est fini vers 17h30, une journée mémorable pour le couple qui voulait simplement pique-niquer en montagne