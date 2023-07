Mondial féminin: victoire historique pour la Nouvelle-Zélande

Auckland, Nouvelle-Zélande | AFP | jeudi 20/07/2023 - Devant un public record, la Nouvelle-Zélande, co-hôte du Mondial féminin, a battu la Norvège d'Ada Hegerberg (1-0), jeudi à Auckland, en ouverture de la compétition, endeuillée par une fusillade survenue quelques heures plus tôt dans la ville.



Une minute de silence a précédé le coup d'envoi de la rencontre, en hommage aux deux personnes tuées à quelques kilomètres de l'Eden Park. Le tireur a également perdu la vie.



Sur le terrain, les "Football Ferns" ont dépassé les favorites norvégiennes à la faveur d'une seconde période pleine d'envie, concrétisée par un but de Hannah Wilkinson (48e).



Il s'agit du premier succès des Néo-Zélandaises dans un Mondial, à leur seizième tentative (12 défaites, 3 nuls jusque-là), lors d'une soirée historique à plus d'un titre.



Quelque 42.317 spectateurs ont rempli le célèbre Eden Park, temple des All Blacks et du rugby, un chiffre record pour un match de football dans l'archipel, selon la Fédération néo-zélandaise.



La sélection entraînée par la Tchèque Jitka Klimkova peut rêver d'une qualification inédite pour les 8es de finale, en cas de résultats positifs face aux Philippines ou la Suisse, leurs prochains adversaires.



Pour la Norvège, championne du monde 1995, le calvaire se poursuit, dans la foulée d'un Euro-2022 raté qui l'a vu perdre 8-0 contre l'Angleterre, lors de la phase de groupes.



Les coéquipières de la Lyonnaise Ada Hegerberg, première lauréate du Ballon d'or féminin en 2018, ont cumulé manque d'efficacité en première période et malchance en fin de match, au moment de leur assaut pour égaliser. Une frappe de Tuva Hansen a heurté la barre transversale (82e).



Quelques minutes plus tard, c'était au tour de la Néo-Zélandaise Ria Percival de toucher les montants, sur un penalty (88e) qui aurait permis à son équipe de vivre les dix minutes de temps additionnel de manière plus sereine.



Dans l'autre match du groupe A, la Suisse et les Philippines s'affrontent vendredi à Dunedin (07h00).



La Norvège tentera de se reprendre face aux Hélvètes mardi prochain.