Mondial féminin: l'Australie bat l'Irlande et un record d'affluence

Sydney, Australie | AFP | jeudi 20/07/2023 - Une victoire, un record. L'Australie a parfaitement lancé son Mondial jeudi en battant l'Irlande (1-0) devant près de 76.000 personnes, une affluence historique dans le pays pour du foot féminin, avec une grande ambiance à peine ternie par le forfait de la capitaine emblématique Sam Kerr.



Ce deuxième match de la Coupe du monde, le premier en Australie, a parfaitement illustré la ferveur des "Aussie" pour ce sport, qui veut rentrer dans une nouvelle dimension.



Et cela semble déjà le cas au regard d'une soirée parfaite, malgré la fusillade mortelle plus tôt dans la journée à Auckland.



Dans le Stadium Australia, au sein du parc olympique de Sydney, les "Matildas" avaient à coeur de briller devant leur public, largement acquis à leur cause. Plusieurs milliers d'Irlandais étaient présents, et parfois les plus bruyants.



Défi physique



Autour de l'emblématique enceinte à guichets fermés (75.784, jauge maximale Fifa), où l'Australienne Cathy Freeman a été couronnée sur 400 mètres aux Jeux olympiques en 2000, l'effervescence était tout autant perceptible, avec chants, drapeaux et maillots jaune et vert, avant la rencontre.



Une minute de silence a précédé le coup d'envoi, en hommage aux deux personnes tuées jeudi à Auckland, dans une fusillade ayant terni le début du Mondial, où le tireur a également perdu la vie.



Sur le terrain, le défi a été surtout physique et intense notamment au cours d'une première mi-temps assez fermée, où la capitaine irlandaise Katie McCabe a multiplié les interventions musclées et les contacts.



Les Australiennes, sans leur capitaine Sam Kerr, ont été patientes. Elles eu les meilleures occasions de la première période. Mais stoppées par de bon replis défensifs des Vertes, qui ont failli être surprises sur un corner bien repris de la tête par Hayley Raso (27e).



Pourtant toujours bien en place, les Irlandaises, intenses dans les duels, ont craqué dès le retour des vestiaires.



Après un léger contact dans la surface de Marissa Sheva -- en pleurs à la fin du match -- sur Hayley Raso, Steph Catley, capitaine des Matildas après le forfait de Kerr, a parfaitement transformé un penalty d'un plat du pied prenant à contre-pied la gardienne irlandaise (52e).



Kerr forfait contre le Nigeria



Pressées, les joueuses de Tony Gustavsson n'ont pas cédé face aux vagues et coups de pieds arrêtés verts, notamment de la joueuse d'Arsenal, Katie McCabe. Intenable, elle a failli égaliser en toute fin de match, mais son tir a bien été capté par la gardienne locale.



La fête n'a donc pas été gâchée par le forfait de la star des Matildas, remplacée par Mary Fowler, buteuse contre l'équipe de France vendredi dernier en match de préparation (1-0).



L'attaquante de Chelsea, qui s'est blessée au mollet mercredi à l'entraînement, était présente sur le banc de touche, assise sur une glacière au moment de l'échauffement. A la mi-temps, on l'a vu, en doudoune, distribuer les gourdes à ses coéquipières.



Celle qui a débuté sa carrière internationale à l'âge de 15 ans et en aura bientôt 30 manquera au moins le deuxième match contre le Nigeria le 27 juillet.



Dans l'autre rencontre du groupe B, les Nigérianes affrontent vendredi les Canadiennes, championnes olympiques en titre.

le Jeudi 20 Juillet 2023 à 03:29 | Lu 79 fois