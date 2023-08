Møme, de retour pour trois dates au fenua

TAHITI, le 16 août 2023 - Compositeur et producteur de musique électro, Møme est déjà venu deux fois en Polynésie. Il est de retour pour trois dates à Tahiti et Moorea. Il promet des sets plus dansants avec des titres phares mais aussi de nouveaux morceaux qu’il entend tester avant leur sortie.



À la question : “ Quel souvenir gardes-tu du public polynésien ? ”, Jérémy Souillart, alias Møme, répond : “ Une bonne ambiance. Un public généreux. Cela va au-delà des paysages idylliques. La Polynésie est un tout : une ambiance, de magnifiques endroits et un accueil. Ce qui donne envie de revenir ! ” Il se réjouit de jouer à nouveau au fenua.



Des millions de vues



Møme est un compositeur et producteur de musique électro qui propose de “ la house solaire ”. Il dit aimer jouer dans des endroits “où on a de good vibes, du son et un public plutôt joyeux”. Il a déjà sorti trois albums dont une bande-originale de film (Shelter, un film de glisse). L’un de ses titres les plus connus,



Fondée en 2016 par Derek Barbolla, le label Cercle est à l'origine spécialisée dans la production et la diffusion en ligne de concerts de musique électronique depuis des lieux insolites ayant une importance culturelle, naturelle, esthétique ou artistique. Si la programmation musicale se concentrait à l'origine sur différents sous-genres de la musique électronique (deep house, house, techno et electronica), elle a élargi son spectre à partir de 2021 en mettant en avant des artistes néoclassiques et de jazz comme Sofiane Pamart ou Hania Rani.



Un son plus dansant



Pour ses trois nouvelles dates polynésiennes, Møme promet quelque chose de plus dansant, “ plus dynamique ”, plus “électro dance house”. Il est venu sans instrument. “ L’idée est vraiment de faire danser les gens .” Il proposera des remix de sons de sa composition, mais pas seulement. Il annonce également avoir programmé de nouvelles compositions. Il a sorti un morceau en mai, un fin juin et devrait en dévoiler un autre en septembre puis dans les mois à venir. “ Les soirées sont l’occasion pour moi de tester mes morceaux ”, indique-t-il. Il peut alors sentir les émotions transmises et partagées. Il ressent l’humeur qui se dégage. Puis il s’adapte. “ Quand on joue, on tient compte de l’endroit mais aussi du public, du moment… ” La première date est prévue ce vendredi 18 août à la Brasserie Hoa.

Pratique



Le 18 août à la Brasserie Hoa à partir de 18 heures. Le 19 août au Beach Club à Moorea de 15 heures à 21 heures et à Haapiti, Moorea, le 26 août de 10 heures à 17 heures.

Le 18 août à la Brasserie Hoa à partir de 18 heures. Le 19 août au Beach Club à Moorea de 15 heures à 21 heures et à Haapiti, Moorea, le 26 août de 10 heures à 17 heures.

Billets en vente en ligne

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 16 Août 2023 à 17:40 | Lu 181 fois