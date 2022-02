Molière, l’intemporel

TAHITI, le 22 février 2022 - Jean-Baptiste Poquelin dit Molière est né le 15 janvier 1622 à Paris. Il est mort le 17 février 1673 dans la capitale. Ses textes restent d’actualité et sont toujours joués et étudiés. À Tahiti, la compagnie Chanpagne prépare Les Fourberies de Scapin. La pièce sera jouée au Grand théâtre.



Molière (de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin) est un comédien et dramaturge (auteur d’ouvrages destinés au théâtre) resté célèbre. Il est né le 15 janvier 1622 et est mort le 17 février 1673. On fête cette année le 400e anniversaire de sa naissance. On dit souvent qu’il est mort sur scène. En réalité, il a été victime d’un malaise sur scène alors qu’il jouant le rôle d’Argan dans la pièce Le Malade imaginaire. Il est mort quelques heures plus tard, chez lui, suite à un autre malaise.



Très jeune il a pu assister à des pièces de comédiens ambulants. Il a étudié les mathématiques, la physique, la philosophie, le latin, la danse et l’escrime. Il est allé à l’université d’Orléans pour obtenir un diplôme de droit. Il a finalement, après avoir rencontré une famille de comédiens, choisi la scène. Et ce, même si à l’époque, les comédiens n’étaient pas bien vus. Ils étaient même excommuniés (ils ne pouvaient pas recevoir les sacrements religieux et être enterré au cimetière). Avec la famille de comédiens (famille Béjart), il a fondé la troupe baptisée l’Illustre théâtre.



Il a écrit de nombreuses pièces pour sa troupe, s’inspirant de la Commedia dell’arte pratiquée par les comédiens italiens. Parmi les pièces les plus célèbres il y a : Le Misanthrope, Tartuffe, Les Femmes savantes, Le Malade imaginaire, Les Fourberies de Scapin. Il faut savoir que, à travers ses pièces, Molière s’est moqué de la société de son époque.



Molière au Grand théâtre



La compagnie Chanpagne propose Les Fourberies de Scapin aux scolaires début mars. Le 4 mars une séance sera organisée pour le grand public. Cette comédie en trois actes et en prose (manière de s’exprimer qui n’est pas soumise aux règles de la versification, c’est l’opposé de la poésie) a été présentée la toute première fois au théâtre du Palais-Royal à Paris le 24 mai 1671.



Dans cette histoire, Octave et Léandre apprennent que leur père respectif rentre de voyage avec l’intention de les marier à des inconnues. Sauf qu’Octave a épousé Hyacinte, une jeune fille pauvre et de naissance inconnue et Léandre est tombé amoureux d’une jeune Égyptienne de passage dans sa troupe, prénommée Zerbinette. Scapin est le valet (un domestique) de Léandre, il va être sollicité pour trouver des solutions. Au programme : coups de bâton, ruses en cascade et une galère.