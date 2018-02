Moins de pluies ce week-end

PAPEETE, 8 février 2018 - Le centre de prévision Météo-France de Faa'a annonce une amélioration du temps sur l'archipel de la Société dès vendredi avec une accalmie prévue pour le temps du week-end.



Après un début de semaine agité sur la Société, une amélioration se dessine dès vendredi et durant le week-end. Le temps sera toutefois nuageux avec quelques averses ponctuelles.

En revanche, aux Australes, une nette dégradation se profile sur le nord de l’archipel. En effet, une perturbation s’approche de Rimatara et Rurutu par l’Ouest. Celle-ci apporte de fortes pluies et des vents soutenus à partir de vendredi soir sur tout le nord de l’archipel. Ce mauvais temps dure tout le week-end en atteignant Rapa dimanche.

Sur les Marquises, les Tuamotu et les Gambier, la météo est clémente samedi et dimanche.



Le mauvais temps sera de retour dès dimanche soir sur la Société. Une zone de temps instable venant de Fidji est prévue sur l’Ouest du pays en fin de week-end. Cela se traduira par une météo à nouveau maussade sur les îles de la Société avec un retour des pluies attendu pour dimanche soir. Ce mauvais temps devrait se maintenir au moins jusqu’à mardi sur la Société et les Australes.