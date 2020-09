Moetai Brotherson suggère le recours aux tests sérologiques

Tahiti, le 12 septembre 2020 - Dans un courrier de condoléances à la famille de la première victime du Covid19, le député Moetai Brotherson évoque la "stratégie de tests généralisés," ou le recours aux "tests sérologiques" pour lutter contre la pandémie.



"Le temps d'une stratégie de tests généralisés, comme cela a été fait dans d'autres pays est peut-être venu ?" interroge Moetait Brotherson dans une lettre de condoléances à la famille de la première victime du Covid19, une Polynésienne décédée à l'âge de 80 ans. "Des tests sérologiques, comme le test par chromatographie solide du laboratoire AAZ et le test Elisa du laboratoire Roche sont aujourd'hui éprouvés et utilisés en France" suggère le député. Une piste qui fait écho aux "hypothèses de travail" évoquées jeudi par l'épidémiologiste de l'ILM, Lam Nguyen, lors d'une présentation au Cesec sur la situation sanitaire.



Le député se défend toutefois de "pointer du doigt ceux qui ont la lourde responsabilité de prendre des décisions." Il invite cependant les médecins à conseiller les politiques, et non "un cénacle de vieux professeurs dans leurs bureaux à 20 000 kilomètres de notre réalité".



Moetai met en garde également contre une "superposition macabre" de la pandémie avec la crise économique. "Que la première victime soit issue d'un milieu social défavorisé devrait, en l'espèce réveiller les consciences."

Il termine enfin en soulignant le "respect des règles de sécurité sanitaire." "A charge pour les décideurs de les édicter sans hypocrisie et de les appliquer eux-même avant de vouloir les imposer."