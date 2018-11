Moetai Brotherson : "Nous demandons la mise en place d'un processus de décolonisation"

Papeete, le 15 novembre 2018. Le représentant Tavini Moetai Brotherson a regretté ce jeudi matin lors de l'examen du projet de loi organique "l'impasse d'un débat et d'une consultation sur des sujets d'envergure".



Alors que l'avis sur le projet de loi organique a été adopté par 40 voix pour face à 17 contre, le Tavini Huira'atira a décidé de transmettre à l'Etat un avis minoritaire dans lequel il demande la mise en place d'un référendum d'autodétermination.



"Nous demandons au gouvernement français de favoriser la mise en place d'un processus de décolonisation et de négocier avec toutes les parties prenantes et les forces vives du Pays un agenda et un calendrier de décolonisation au terme duquel sera organisé un référendum d'autodétermination", a demandé Moetai Brotherson avant de préciser : "Nous proposons d'aller vers une évolution à la carte. Le sens de l'histoire nous appelle à travailler ensemble sur une vraie constitution dont le premier pas pourrait être dès le 1er semestre 2019 l'examen par le Parlement d'une loi constitutionnelle plus respectueuse. Au lieu de cela vous nous demandez de cautionner un toilettage de plus pour continuer de faire croire aux Polynésiens qu'ils sont un peuple et la Polynésie un pays alors que la réalité n'est plus que celle d'une collectivité avec une population."