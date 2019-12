Moana Explorer champion du monde de Holopuni

TAHITI, le 1er décembre 2019 - Le premier championnat du monde de Holopuni s’est terminé samedi par la victoire de Moana Explorer, la pirogue de Teiva Véronique.



Après six jours de course intense, cinq étapes et 350 km parcourus, la dixième édition de la Hawaiki Nui Voyage, qui était cette année également le Championnat du monde de pirogue Holopuni, s’est terminée par la victoire de la pirogue Moana Explorer de Teiva Véronique. En deuxième position, on retrouve le team Kaua’i, une équipe hawaiienne, alors qu’un deuxième équipage local, sur la pirogue Kuhela, complète le podium. À noter, la présence du champion de stand up paddle Niuhiti Buillard sur la pirogue Moana Explorer. Cette course de pirogue à voile par étapes a mené les 13 équipages participants de Tahiti à Moorea, jusqu’à Huahine, Raiatea, Taha’a et enfin Bora Bora.