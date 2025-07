Mission Tā’amura’a à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 9 juillet 2025 – Pendant deux semaines, 15 militaires du RIMaP-P sont en mission Tā’amura’a à Vairao et Teahupo’o. Élagage et réfection de chemins en faveur du service hydraulique, ramassage de déchets, ponçage des murs de deux écoles avant peinture : voici un aperçu des services rendus en lien avec la commune. Récemment, des opérations similaires ont été menées à Maiao et Raiatea.





Si les entraînements militaires sont courants à la Presqu’île, depuis le lundi 30 juin, c’est une tout autre opération qui suit son cours à Taiarapu-Ouest. Baptisée Tā’amura’a, cette mission est menée régulièrement par les Forces armées en Polynésie française (FAPF) : elle consiste à “nouer” des liens avec la population en prêtant main forte aux communes demandeuses, tous archipels confondus.



Après Maiao et en même temps que Raiatea, 15 militaires de la 4e compagnie du régiment d’infanterie de marine du Pacifique - Polynésie (RIMaP-P) ont été détachés à Vairao et Teahupo’o pour participer à plusieurs chantiers d’intérêt général. “On a fait beaucoup de débroussaillage et d’élagage avec de la réfection de chemins pour accéder à des bassins d’eau. On a ramassé des déchets en bord de mer. On a décapé les murs des écoles en prévision des travaux de peinture qui seront réalisés par la commune”, explique le chef Olivier. “Ça fait partie de nos missions, au même titre que l’entrainement ou le sport.”



À mi-parcours de sa mission de quatre mois au Fenua, le sergent Dorian est du même avis : “On est vraiment au contact de la population. Ça intrigue les gens, qui viennent nous poser des questions et on y répond avec plaisir. En parallèle, on continue la préparation physique et les gardes quotidiennes à honorer sur les sites sensibles.”





Des renforts appréciés

Ce mercredi, tandis qu’une équipe finalisait le ponçage des façades de l’école Potii de Vairao, une autre était au PK 0 et au cimetière de Teahupo’o pour l’implantation de lampadaires solaires. Ce chantier était coordonné par un chef des travaux de la commune, Albert Faatau. “On apprécie d’avoir des renforts ! On a pu dégager et remblayer le chemin d’accès au bassin d’eau : ça va faciliter les interventions des agents du service hydraulique. J’avais déjà eu l’occasion de travailler avec l’armée, il y a une vingtaine d’années. On avait monté les captages d’eau au Fenua ‘Aihere pour alimenter la population. Ça m’avait marqué”, confie l’agent.



“On remercie le RIMaP-P. Ça a aidé la commune sur des travaux qui tardaient : ils sont nombreux, donc ça avance vite ! On remercie aussi la commune de Teahupo’o et les bénévoles qui se sont mobilisés pour les accueillir”, salue la sixième adjointe au maire de Taiarapu-Ouest, Tahenanui Tehihipo, au sujet de cette mission bénéfique pour tous.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 9 Juillet 2025 à 14:57 | Lu 118 fois