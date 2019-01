Miss et Mister Punaauia : casting le 19 janvier

PUNAAUIA, le 11 janvier 2019. La commune de Punaauia organise samedi 19 janvier un casting pour l'élection de Miss et Mister Punaauia.





L’élection de Miss et Mister Punaauia 2019 est prévu le 13 avril prochain sur le site du parc Vairai. Pour préparer cette grande soirée, la commune de Punaauia organise un casting le samedi 19 janvier à partir de 9 heures à la mairie.



Pour être candidate, il faut pour les jeunes femmes avoir entre 18 et 24 ans, mesurer 1.70 mètre au minimum et, bien sûr, habiter la commune de Punaauia. Mareva Domby, Miss Punaauia 2017, remettra l'écharpe de Miss Punaauia à celle qui saura séduire le jury.



Pour les jeunes hommes, il faut avoir entre 18 et 25 ans, mesurer 1.75 mètre au minimum et, bien sûr, habiter la commune de Punaauia.



Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès du service Jeunesse et Vie Locale de la mairie à compter du lundi 14 janvier au 40 86 56 22.