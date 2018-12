Miss Univers: Miss Philippines couronnée à Bangkok

Bangkok, Thaïlande | AFP | lundi 16/12/2018 - Miss Philippines a été couronnée Miss Univers lundi à Bangkok, remportant la précieuse couronne, décernée pour la première fois en 67 ans qu'existe la compétition par un jury entièrement féminin.



"Miss Univers est une plate-forme formidable. Nous sommes toutes des femmes émancipées, mais comment le transmettre aux autres?", a déclaré devant la presse la nouvelle miss Univers Catriona Gray, diplômée en musicologie de 24 ans ayant étudié aux Etats-Unis.

La précédente Miss Univers, la Sud-Africaine Demi-Leigh Nel-Peters, lui a remis sa couronne lors d'une cérémonie retransmise en direct à travers 94 pays, suite à la décision d'un panel féminin allant d'anciennes miss Univers à des femmes d'affaires.

La nouvelle tenante du titre a été applaudie pour son engagement dans les favellas de Manille auprès d'une ONG faisant de la prévention du sida. "Il y a quelques années de cela, j'ai perdu un ami proche, du sida. Alors encourager les gens à se faire tester et à savoir s'ils sont touchés, c'est clairement un de mes projets prioritaires", a-t-elle expliqué.

Outre leur défilé en robe de soirée ou maillot de bain, les plus de 90 participantes au concours ont été interrogées sur le mouvement #MeToo, la légalisation de la marijuana ou la crise des réfugiés à travers le monde.

La représentante de l'Espagne à Miss Univers, Angela Ponce, a révolutionné la compétition cette année: elle était la première candidate transgenre de l'histoire.

La compétition a aussi été marquée par les gaffes sur les réseaux sociaux de Miss USA, Sarah Rose Summers, se moquant de Miss Vietnam et Miss Cambodge, qui ne parlent pas anglais. Face à la polémique sur la Toile, elle a dû faire ses excuses sur Instagram, assurant "ne pas avoir voulu blesser" les Miss en question.