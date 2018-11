Miss Tahiti : sa pire crainte pour l'élection est...

"Michelle Obama (car c'est) une femme exceptionnelle". "Elle m’a inspirée par ses valeurs et ses engagements, par la manière dont elle a su user de son rôle de Première dame pour porter des causes qui lui tiennent à cœur, telles que l’éducation et la santé."

"la gourmandise".

"l’incontournable de Tahiti, promu pour ses vertus cosmétiques mais aussi médicinales". "Son parfum est emblématique de notre région et quelle que soit la distance qui nous sépare, il me ramène toujours chez moi",

"pire crainte (pour) le soir de l’élection"

Que les perles de mon costume régional se détachent et fassent tomber les autres candidates (et moi aussi en option)".

PARIS, le 27 novembre 2018. A près de deux semaines de la grande soirée d'élection de Miss France, le 15 décembre prochain, Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, a répondu à l'interview de LCI sous forme de portrait chinois. Elle confie notamment sa plus grande crainte pour la soirée de l'élection...> Lire Son icône ? "Michelle Obama" : l'autoportrait décalé de Vaimalama Chaves, Miss Tahiti Miss Tahiti 2018 annonce ainsi aux journalistes de LCI que son icône estElle confie aussi que son petit défaut estElle parle aussi du mono'i,précise-t-elle.Pour finir, elle précise que saest "