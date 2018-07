Miss Tahiti et ses dauphines reçues à la Présidence

PAPEETE, 12 juillet 2018 - Le Président Edouard Fritch et son gouvernement, ont reçu, mercredi, à la Présidence, la miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves, ses dauphines, Emehe Dezerville et Vehi Boudot, ainsi que miss Heiva, Tihina Ropiteau.



Le Président a félicité la miss Tahiti et ses dauphines pour leur récente élection. Il a assuré Vaimalama Chaves du soutien du gouvernement, et de tous les Polynésiens, pour sa participation à l’élection de Miss France 2019, qui doit avoir lieu à Lille, au mois de décembre prochain.