Miss Tahiti et ses dauphines à Tahiti Infos

PAPEETE, le 10 juillet 2018. Ce mardi en milieu d'après-midi, le groupe de presse Fenua Communication a reçu quatre hôtes de charme : Miss Tahiti 2018 et ses dauphines.



En toute simplicité, Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, ses première et deuxième dauphines, Emehe Dezerville et Vehi Boudot, et Tihina Ropiteau, Miss Heiva, ont signé des autographes et posé pour des photos souvenirs.