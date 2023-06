Miss Tahiti : Le grand oral avant l'élection

Tahiti, le 19 juin 2023 - Les dix candidates à la prochaine élection de Miss Tahiti ont passé ce lundi le très redouté exercice du grand oral. Une étape importante qui compte pour 40% de la note finale. Elles avaient chacune 15 minutes pour convaincre un jury présidé cette année par le Mister Tahiti et Mister France, David Meitai.



À quatre jours de la soirée de l'élection, les dix candidates en lice pour la couronne de Miss Tahiti 2023 ont passé ce lundi, dans un hôtel de Faa'a, le désormais incontournable grand oral. Une étape très importante pour les miss qui compte pour 40% de leur note finale. “On a voulu faire évoluer l'élection de Miss Tahiti et faire en sorte que la miss soit plus autonome, plus indépendante. Et puis surtout changer le stéréotype de la miss : ‘Soit belle et tais-toi’”, a indiqué la directrice du comité Miss Tahiti, Leïana Faugerat, en marge de cet exercice. “Elles vont parler de leurs passions, sur les raisons de leur participation à l'élection, quelle image elles ont de la Miss Tahiti et puis sur l'actualité locale et internationale. Des sujets divers.”



“J'attends des filles, sur cet oral, qu'elles soient sincères”, ajoute de son côté Hinatea Colombani, membre du jury. Un jury présidé cette année par un homme : David Meitai, élu Mister Tahiti en 2007 puis Mister France en 2008. “Je suis surpris mais aussi honoré”, a déclaré l'intéressé. Et quant à l’exercice du jour : “J'ai envie de voir les candidates dans des conditions d'improvisation, voir si elles sont à l'aise, si elles ont de la répartie, si elles sont simplement détendues et capables de parler devant plusieurs personnes.”

Dernières retouches et derniers conseils en coulisse



En coulisse l'ambiance était plutôt studieuse. Entre les dernières petites retouches maquillages et coiffures et les derniers essayages, les dix candidates ont également pu gratter des conseils auprès de leurs coachs comme Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, Matahari Bousquet, élue en 2019 ou encore Taiamani Teiho, 1ère dauphine de l'élection en 2022.



Une mise en train, en préambule du moment tant attendu ou redouté : 15 minutes seulement pour convaincre un jury composé de neuf personnalités et de quatre membres du comité Miss Tahiti. Mais finalement à la sortie certaines candidates avouaient avoir “adoré discuter avec les membres du jury”. Une autre confiait pour sa part avoir ressenti du stress au moment de commencer son oral, avant de se sentir plus à l'aise au fur et à mesure des minutes. “Les questions étaient plutôt faciles et je crois que j'y ai bien répondues.” Et une autre candidate indiquait de son côté “ne pas avoir vu le temps passé alors que l'oral était un exercice que j'appréhendais. Je crois que dans l'ensemble cela s'est plutôt bien passé”.



Après avoir passé cette étape importante, les miss ont désormais rendez-vous ce vendredi à la mairie de Papeete pour le grand soir. Une soirée d’élection placée sous le thème cette année du triangle polynésien et de la place de la femme dans les sociétés océaniennes. À travers différents tableaux, les dix candidates feront voyager le public des Samoa, à Hawaii en passant par Rapa Nui. Et au terme de la soirée on connaitra enfin celle qui succèdera à Herenui Tuheiava.



Leïana Faugerat Dang, directrice de Miss Tahiti "Changer le stéréotype de la miss”



Pourquoi cet oral est si important pour l'élection de Miss Tahiti ?

“On a voulu faire évoluer l'élection de Miss Tahiti et faire en sorte que la miss soit plus autonome, plus indépendante. Et puis surtout changer le stéréotype de la miss : ‘Soit belle et tais-toi’. On a augmenté les critères intellectuels et diminuer un peu les critères de beauté. L'oral compte pour 40%, le test de culture général compte pour 10%. Le soir de l'élection, l'élégance, la prestance sur scène compte pour 30% et les votes SMS pour 20%.”



Sur quels sujets les candidates vont être interrogées au cours de l'oral ?

“Elles vont parler de leurs passions, sur les raisons de leur participation à l'élection, quelle image elles ont de la Miss Tahiti et puis sur l'actualité locale et internationale. Des sujets divers. Le jury souhaite que les candidates soient vraies et sincères et qu'elles représentent au mieux notre île et notre culture.”



Pourquoi avoir choisi David Meitai pour être président du jury cette année ?

“Il a été Mister Tahiti et Mister France il y a quelques années. Il a vécu ces concours de l'intérieur et je pense qu'au sein du jury il est le plus apte à juger qui serait la meilleure ambassadrice pour notre fenua.”

David Meitai, président du jury “Surpris et honoré”



Vous venez de l'apprendre vous serez le président du jury pour l'élection de Miss Tahiti 2023...

“Je suis surpris mais aussi honoré. C'est la première fois qu'on homme préside le jury de Miss Tahiti. Après c'est beaucoup de responsabilité parce que derrière il y a des candidates, des familles, du monde en fait et si à un moment donné je dois trancher, la décision ne sera pas facile à prendre. Mais j'espère que ça va bien se passer. Et puis pour celle qui sera élue ça sera une année intense à vivre. Il faudra la vivre à fond parce que ça sera une période où tu grandis beaucoup et où tu apprends beaucoup aussi.”



Sur l'oral qu'est-ce-que vous attendez des candidates ?

“À partir du moment où la Miss Tahiti sera amenée à parler devant une assemblée, j'ai envie de voir les candidates dans des conditions d'improvisation, voir si elles sont à l'aise, si elles ont de la répartie, si elles sont simplement détendues et capables de parler devant plusieurs personnes.”



Votre avis sur la promotion de cette année...

“Honnêtement, je n'ai pas encore trop suivi l'élection de cette année. J'ai vu des photos, j'ai repéré quelques candidates mais je ne saurais même pas donner leurs prénoms. De ce côté-là je suis parfaitement impartial. Je pense que c'est une bonne chose.”

Hinatea Colombani, membre du jury “Qu'elles soient sincères”



“Avoir de l'empathie, de la générosité parce que celle qui sera élue Miss Tahiti sera beaucoup sollicitée et devra donner beaucoup de son temps aux gens. C'est un exercice intéressant pour les candidates pour apprendre à s'exprimer, à dire ce qu'elles pensent et à poser les choses. J'attends des filles sur cet oral qu'elles soient sincères. J'ai une petite particularité : c'est que je connais très bien les candidates au travers des activités culturelles que j'ai menées avec elles. Et au cours des deux derniers mois j'ai pu voir leur évolution et on a un cru exceptionnel cette année.”

Nohorai Temaiana, membre du jury “Voir ce qu'elles aiment faire dans la vie de tous les jours”



“C'est vraiment un grand plaisir de faire partie du jury de Miss Tahiti cette année. Je connais certaines candidates et pour les autres l'oral va me permettre de les découvrir et de voir ce qu'elles font et ce qu'elles aiment faire dans la vie de tous les jours. Souvent on ne juge la Miss Tahiti que par sa beauté, mais il y a aussi sa façon de penser et puis il faut s'assurer aussi que celle qui sera élue puisse honorer le travail de Miss Tahiti pendant un an. C'est beaucoup de travail et il faut un mental à toute épreuve.”

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 19 Juin 2023 à 18:49 | Lu 910 fois