

Miss Tahiti 2026 : Portrait de la candidate N°3, Leia Diard

Tahiti le 11 mai 2026. Leia Diard. Enseignante de 'Ori Tahiti. 22 ans - 1,72 m. Langues pratiquées : le français





Raconte-nous qui tu es et comment tu souhaites te mettre en avant pour cette élection ?

"Je m'appelle Leia Diard, et comme j'aime souvent le dire : 'Leia, comme dans Star Wars', petite astuce pour que l'on se souvienne de mon prénom. Je suis diplômée d'une licence AES AES à Paris et fière de mon métissage entre une mère polynésienne et un père métropolitain. Grandir entre la France et Tahiti m'a forgée en tant que jeune femme, et m'a surtout rapprochée de mon identité polynésienne. Ma maman m'a transmis les valeurs profondes de notre culture, notamment à travers la scène, où j'ai pu faire rayonner le mythe de la vahine et notre patrimoine. Aujourd'hui, je monte à nouveau sur scène avec un engagement fort : défendre la cause de l'endométriose, un combat que je mène aux côtés de ma maman, que j'ai vu souffrir et que je soutiens chaque jour. En elle, je vois une femme forte et combative. Vahine d'aujourd'hui, fière de mes origines et de ma culture, je vois en cette élection une opportunité de m'engager pour aujourd'hui et pour demain."



Quels sont tes centres d'intérêt ?

"Je suis une grande passionnée de notre culture. J'aime prendre le temps d'en apprendre davantage sur elle, au-delà du 'Ori Tahiti que je pratique depuis mes 10 ans. J'aime voyager pour nourrir encore plus ma curiosité: découvrir les modes de vie, l'histoire, la culture et les saveurs d'ailleurs. Et bien sûr, j'aime aussi faire du shopping! Enfin, je suis une grande amie des animaux. J'ai moi-même trois petits amours qui me comblent de bonheur chaque jour."



Quelle est ta devise ?

"Ma bonne étoile ne promet pas un chemin facile, mais un chemin juste."



Une qualité que tu souhaites mettre en avant :

"Je suis passionnée, et chaque projet que j'entreprends, je le mène avec mes tripes."



Quels sont tes goûts musicaux ?

"La musique du monde. J'ai un rapport particulier avec la musique, car elle accompagne mon quotidien: que ce soit dans les bons moments ou, au contraire, dans les périodes plus difficiles, ma playlist évolue en fonction de mon humeur. Je peux très bien écouter nos magnifiques aparima, comme des mix locaux, mais aussi Indochine ou Michael Jackson. Je n'ai pas d'artiste préféré au point de connaître tous ses titres par cœur; c'est vraiment très aléatoire."



Pratiques-tu un art ? Lequel ?

"Je suis danseuse de 'Ori Tahiti, un art ancestral que je ne cesserai jamais de pratiquer, sauf si la santé m'y contraint."



As-tu déjà voyagé ? Quels pays/île as-tu préféré et pourquoi ?

"Mes parents et ma passion m'ont permis de poser le pied aux quatre coins du monde. Mais il est vrai que le retour sur mon île me donne toujours la larme à l'oeil. Vivre en métropole, puis revenir aux sources me procure toujours une émotion particulière: retrouver cette manière de vivre propre aux Polynésiens, retrouver ma famille, et savoir que je vais pouvoir danser à n'importe quel moment. C'est aussi le plaisir de retrouver des goûts qui m'ont tellement manqué: un bon sashimi, des mangues bonbon chinois, des Sao, ou encore un bon uru tunu pa'a au lait de coco."



Quelle est ta fleur préférée, pourquoi ?

"Le frangipanier, une fleur belle par sa simplicité. Elle se suffit à elle-même et vient souvent sublimer nos looks. Ma couleur favorite pour cette fleur est le rouge bordeaux."



Cuisines-tu ? Quel plat est celui que tu réussis le mieux ?

"J'ai une petite pensée pour mon parrain, qui me parle souvent de mon tartare revisité que je lui avais fait goûter. En réalité, je n'ai pas de recette fixe : je laisse surtout parler mon imagination avec les ingrédients que j'ai sous la main."



Quel est ton film culte, pourquoi ?

"Je dirais La Soupe aux choux, avec l'acteur Louis de Funès. Un film qui a bercé toute mon enfance. Mon papa est un très, très grand fan de cet acteur. Nous avions toute la collection de DVD des différents films dans lesquels il a joué, mais celui-ci reste associé à de véritables souvenirs de soirées en famille et surtout de fous rires."



Quelle est ta série préférée, pourquoi ?

"Regarder un film ou une série est souvent un moment de détente que je m'accorde chaque jour, donc j'en ai vu beaucoup. Mais il y en a une en particulier qui m'a marquée : Les Demoiselles du téléphone. Cela fait un moment que je l'ai regardée, mais elle m'a profondément touchée par la force de ces femmes, qui se sont battues et n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril au nom de leur liberté et de leur indépendance, dans un contexte de guerre civile où l'homme est décisionnaire de tout."



Quel est ton animal totem, pourquoi ?

"Je dirais le chien. J'en ai eu deux dans ma vie, et ils occupent une place très particulière dans mon coœur. Pour moi, le chien est un véritable compagnon de vie, fidèle, rassurant et rempli d'amour."



Quelle Miss Tahiti t'a marquée le plus, pour quelles raisons ?

"Mehiata Riaria. Avec mes yeux de petite fille, elle m'a émerveillée par sa beauté naturelle, sa simplicité et son accessibilité. Je me souviens encore du jour où elle m'a signé un autographe sur mon petit carnet de princesse, un souvenir simple mais précieux."



Quelles sont les raisons de ton inscription à l'élection de Miss Tahiti 2026 ?

Participer à Miss Tahiti a toujours été une idée présente dans un coin de ma tête. J'aime me challenger, alors j'ai décidé de me lancer pour cette édition 2026, afin de devenir une meilleure version de moi-même, de faire partie de cet héritage qu'incarne la vahine d'aujourd'hui, et de porter la voix d'une cause qui me touche particulièrement. Néanmoins, cette élection 2026 n'est pas anodine, car nous sommes les premières candidates après notre Miss France, Hinaupoko. Un challenge supplémentaire que nous avons toutes accepté de relever. Je souhaite que cette aventure soit portée par le respect et la bienveillance envers chacune des candidates."



Pour toi, que représente Miss Tahiti ?

"Aujourd'hui, le critère de beauté est loin d'être le seul attendu chez une Miss. Les exigences grandissent chaque année. Une Miss doit être cultivée, curieuse et ouverte pour pouvoir échanger avec les personnes qu'elle rencontre. Elle doit savoir s'exprimer en public et porter des causes qui nous touchent de près ou de loin. Elle doit être capable de transmettre des messages forts. La couronne lui donne une lumière, mais elle doit en faire bon usage à travers la parole et la personne qu'elle reflète. C'est avant tout une ambassadrice. Nous l'avons encore mieux compris depuis que notre Miss Tahiti est devenue Miss France : à travers elle, c'est toute la Polynésie qui brille."



Quels sont tes atouts pour remporter le titre ?

"Je dirais que l'un de mes plus grands atouts est mon éducation. Mes parents m'ont appris la rigueur, la persévérance, le dépassement de soi, la politesse, la gentillesse, l'entraide et le respect. Mon expérience de vie en tant que jeune femme m'a appris à utiliser ma voix pour transmettre notre 'Ori Tahiti, pour porter des causes qui me tiennent à cœur, et surtout à m'adapter à différents environnements: professionnels (enseignement aux enfants, aux étrangers, et même en milieu carcéral) et de vie, ayant grandi entre Tahiti et la métropole, dans un contexte multiculturel. A plus de 15000 kilomètres de mon île,je n'ai jamais cessé de travailler à son service. J'ai sillonné l'Europе pour aller à la rencontre des amoureux de notre fenua. J'ai toujours représenté notre culture avec fierté lors de nombreuses représentations, et utilisé ma voix pour faire rayonner la Polynésie à travers des chaînes de télévision et de radio nationales. Le titre de Miss Tahiti me permettrait de continuer, avec passion et détermination, le travail que j'ai commencé à l'âge de 15 ans."



Quel est le fait d'actualité internationale qui a retenu ton attention ces 6 derniers mois ? Pour quelle(s) raison(s) ?

"Chaque matin, lorsqueje consulte mon téléphone, je vois des notifications de conflits, de guerres, de tensions mondiales et de dérèglement climatique. Sur nos îles, nous sommes parfois loin d'imaginer concrètement ces réalités, mais nous sommes tous, de près ou de loin, concernés. Ces conflits entraînent des crises politiques et économiques. Certains disent même que nous sommes à l'aube d'un nouveau conflit mondial, car l'histoire nous a montré que tout a souvent commencé ainsi. Je pense à toutes ces familles qui subissent cette situation et je leur envoie tout mon courage et mon amour. Je crois en l'humanité et je reste convaincue que la paix finira par dominer à nouveau le monde."



Que penses-tu de l'actualité polynésienne cette année ?

"De nombreux événements culturels et sportifs rythment chaque année l'actualité locale. Cependant, je souhaite évoquer un phénomène qui déstabilise profondément notre société: les addictions. Notre richesse est immense, nous sommes riches de notre culture, de notre écosystème, riches de nos valeurs, mais l'on préfère s'enrichir de choses néfastes pour le nuna'a. L'addiction à la drogue ou à l'alcool engendre de graves violences et peut même ôter des vies. Je pense à toutes ces personnes, souvent trop jeunes, que je vois défiler sur mon feed Facebook. Alors je voudrais dire à tous ces jeunes, qui portent l'héritage de leur culture: participez au Heiva, n'ayez ni peur ni honte, c'est une expérience magnifique. Et sinon, allez ramer comme nos grands navigateurs l'ontt fai fait pour rejoindre cette terre de vos ancêtres. C'est à vous maintenant de laisser positivement la marque de votre passage sur votre terre."

Vote par SMS 7797

Envoyer : MISSTAHITI (espace) 3

Coût du SMS : 129 F TTC

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 11 Mai 2026 à 15:16 | Lu 186 fois



