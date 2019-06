Miss Tahiti 2019 : Grand oral, gros stress

Que demande le jury aux candidates en général ?

« Comme chaque année, on laisse une certaine liberté sur les questions. Après, ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent : Pourquoi elles se présentent à Miss Tahiti ? Qu’est-ce que représente le fait d’être ambassadrice de la Polynésie ? Seraient-elles d’accord pour partir un an en métropole et laisser leur famille derrière elle ? Ensuite il y a des questions pour approfondir leur personnalité en leur demandant par exemple où elles se verraient dans dix ans... »



Comment se préparent les candidates ?

« On a eu un oral blanc la semaine dernière et on les prépare au quotidien. On leur fait également des entretiens surprises sur des questions de culture générale, de politique, de société… On leur demande d’écouter la radio, de lire les journaux et de regarder le journal télévisé pour pouvoir répondre à des questions d’actualité. On peut leur demander ensuite leur avis sur des questions sociétales, comme le mariage homosexuel par exemple. Ensuite, on leur donne leurs notes pour qu’elles voient ce qu’elles ont à améliorer. »