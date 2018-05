Miss Tahiti 2018: Les candidates se préparent pour le grand soir

Comment s’est déroulée votre rencontre avec les candidates ?



« On a abordé les questions de l’hygiène de vie, de la santé, de l’activité physique, de la nutrition…On a étudié les différents facteurs de risque qui régissent un peu le quotidien et qui sont liés au sommeil, à l’hydratation, à la nutrition, au stress, autant de facteurs qui sont susceptibles de faire apparaître cancer, diabète ou maladies cardiovasculaires…Avant de penser nutrition, on pense à l’hygiène de vie en général. On a également vu comment elles pourraient commencer à faire un peu plus attention à leur quotidien, si elles sentent qu’elles en ont besoin. »



On part de loin ou certaines ont déjà des bases ?



« Certaines sont déjà suivies par un nutritionniste, d’autres sont comme la plupart de nos jeunes, très mal informées. On a beau avoir un physique athlétique et plutôt mince, on se rend compte que certaines ont six, huit, dix facteurs de risque sur les vingt qui existent, ce qui est quand même très important. L’apparence est parfois trompeuse car les conséquences d’une mauvaise hygiène de vie peuvent se manifester négativement après des années. On a tous quelque chose à travailler. »



On mange mal mais cela ne se voit pas quand on est jeune, c’est ça ?



« C’est le cas pour beaucoup ici en Polynésie où nous sommes très touchés par l’obésité. Il y a un gros souci à gérer. L’éducation alimentaire doit être faite par les parents. Il faut instaurer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge pour arriver à changer l’avenir. Pour les adultes, c’est plus difficile car ils sont installés dans leurs habitudes mais ce n’est pas impossible. Pour ceux qui ont la trentaine, il est largement possible de prendre les choses en main sans attendre. »



Faire du sport en mangeant mal est quelque part absurde ?



« Trois aspects influent sur la santé : il y a la nutrition, l’activité physique et le repos. Quand un des trois aspects est mal géré, cela se répercute sur les autres. Il y a aussi la question de la quantité de la nourriture et de sa qualité. Faire du sport sans une bonne alimentation, ce n’est pas logique. Manger ne fait pas grossir, il faut juste dépenser l’énergie que l’on apporte à notre corps au quotidien. On a besoin d’environ 1 800 kilocalories par jour. Si on mange trop et qu’on ne dépense pas ces calories, on grossit. A l’inverse, si on mange mal et qu’on dépense beaucoup, on aura des carences. »



Il ne faut pas trop manger le soir ?



« Manger, c’est comme mettre de « l’essence » dans votre véhicule. Si on ne dépense pas son « essence », elle s’accumule. Donc, mettre de « l’essence » avant de dormir ce n’est pas logique. Il faut mieux bien manger le matin. On peut manger le soir mais il vaut mieux manger léger pour faciliter la récupération, aussi bien physique que mentale. Quand on mange trop à midi et qu’on a ensuite un coup de barre, c’est la digestion qui se met en route, le soir c’est pareil. La digestion prend beaucoup d’énergie, il vaut mieux donc ne pas trop manger pour pouvoir réellement récupérer en profitant au mieux de sa nuit de sommeil. »



Que pensez-vous du véganisme ?



« Il n’est pas utile de manger autant de viande. Le véganisme, pourquoi pas, mais cela dépend du tempérament de chacun. Il faut faire attention à la planète. L’industrie alimentaire vient créer un impact sur la société qui va être très difficile pour les générations à venir, il faut que l’on pense à ça. Si on peut trouver des aliments végétaux qui peuvent nous apporter ce dont nous avons besoin sans aller chercher systématiquement ce côté industriel, ce côté viande, pourquoi pas, tant que l’on reste en bonne santé. »



« Le véganisme propose désormais d’excellents produits, naturels, bio. Sans être excessif, je pense que c’est important de s’y intéresser, tout en évitant le stress parce que se forcer à manger certains aliments sans en avoir envie, c’est du stress et ce n’est pas bon. Il faut y aller progressivement pour pouvoir rester bien dans sa peau et bien dans sa tête. »



Les efforts de nutrition ne se verront pas forcément sur les candidates ?



« Effectivement car l’élection va arriver très vite, le cours de nutrition ne va pas changer le résultat de l’élection. Ceci dit, elles peuvent toujours améliorer un peu leur physique, certaines ont déjà senti quelques petites différences mais surtout elles peuvent apprendre pour leur avenir, pour bien vieillir, pour pouvoir transmettre à leur entourage. » Propos recueillis par SB