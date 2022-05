Miss & Mister Raromatai : Tetiareiti Taerea et Kaiva Ariitu couronnés

Raiatea, le 30 mai 2022 – Près de 2 000 personnes étaient rassemblées samedi soir à Uturoa pour encourager leurs favoris pour le titre de Miss et Mister Raromatai 2022. Après un spectacle bien ficelé, avec les passages sous le thème de la Grèce romaine et des gladiateurs, en maillot de bain, en tenue de ville et en tenue de soirée, Tetiareiti Taerea a remporté la couronne de Miss, et Kaiva Ariitu a décroché le titre de Mister.



La population des îles Sous-le-Vent était au rendez-vous samedi soir, sous le grand chapiteau de la place Toa Huri Nihi de Uturoa. Ils étaient seize à se présenter pour l’élection de Miss et Mister Raromatai 2022. Huit jeunes femmes et huit jeunes hommes ont assuré le spectacle pour tenter de remporter le titre. C’est finalement Tetiareiti Taerea qui a été sacrée Miss Raromatai 2022. Nisrine Bouyahiaoui et Poenaiki Mai arrivant respectivement première et deuxième dauphine. Chez les hommes, Kaiva Ariitu remporte le titre de Mister Raromatai 2022, encadré par ses dauphins Nohorai Thuau et Teaotini Darrasse.



Après un premier tableau de présentation sous le thème de la Grèce romaine et des gladiateurs, les prétendants ont fait tomber la chemise et le pareo pour le tant redouté passage en maillot. Puis les candidats ont enchaîné les défilés en tenue de ville et de soirée, jouant le jeu des poses et des sourires et assurant le show devant un public en liesse. 2 000 personnes de tous les Raromatai avaient fait le déplacement. Il faut dire que Raiatea, Taha’a, Huahine et Bora Bora étaient représentés par au moins un candidat. Seule l’île de Maupiti n’était pas représentée. La soirée dînatoire a été animée par le groupe Manakoe, et s’est poursuivie ensuite jusqu’au bout de la nuit avec le DJ Raiguetss.



Attente après deux ans d'absence

Ulysse Amaru, du comité de Miss & Mister Raromatai, revient sur cette trentième édition d’élection : "Cela faisait deux ans qu’on attendait ce moment avec impatience. L’attente a été dure car avec la crise, toutes les soirées étaient interdites. Mais cette année, on a voulu tenter le coup. On l’a fait et ce soir c’est une belle réussite". Concernant la représentation de toutes les îles Sous-le-Vent, il explique : "Les candidats et candidates sont recrutés pour les différentes îles. Ils sont souvent en études. On a parfois des refus, donc ça peut être compliqué d'en trouver car effectivement la plupart sont mineurs. Mais quand cela les intéresse, et avec l’autorisation de leurs parents, ils sont contents de pouvoir représenter leur île."

Tetiareiti Taerea, Miss Raromatai 2022: "Ne jamais lâcher et surtout avoir de good vibes" "Je ne m’attendais pas du tout à être élue cette année. J’ai vraiment tout donné et je suis fière de porter enfin cette jolie couronne sur ma tête. Le plus difficile pour moi a été les répétitions, tous les samedis et dimanches. C’est de la persévérance, ne jamais lâcher et surtout avoir de good vibes. Ma préparation a commencé il y a trois mois déjà, c’est du stress, des angoisses, des imprévus mais il faut que tu arrives à les gérer en restant focus. Et ce soir, je pense avoir réussi en donnant tout. Je dédie ce titre à mon papi, décédé, et à ma maman qui a tout fait pour que je sois prête ce soir. Il y aura peut-être une suite quand j’atteindrai mes 18 ans, peut-être que j’irai plus loin comme par exemple avec Miss Tahiti. Je verrai par la suite."

​Kaiva Ariitu, Mister Raromatai 2022 : "La préparation depuis un mois chaque week-end a payé" "Ce soir c’était assez stressant au début. Mes supporters et amis m’ont bien mis en confiance ce qui m’a permis de tout donner. Je me suis présenté pensant que c’était une bonne opportunité pour la confiance en soi. Et la préparation depuis un mois chaque week-end a payé. Autant celle avec tous les candidats pour les répétitions de défilé, que la préparation physique et mentale à la maison. Le plus difficile était la gestion du stress. Bien évidemment dans des concours comme ça, avec le monde qu’il y a, on est toujours stressé. Mais il a de bonnes personnes qui sont là pour nous rassurer. Pour le futur, peut-être représenter mon archipel et mon île à Mister Tahiti. Mais ce sera avec une préparation supplémentaire."



Rédigé par V. Leroi le Lundi 30 Mai 2022 à 11:22 | Lu 389 fois