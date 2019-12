Miss Guadeloupe élue Miss France 2020, Matahari Bousquet 2ème dauphine

Dans un communiqué, Edouard Fritch, le Président du Pays et le Gouvernement ont salué la réussite de Matahari Bousquet qui a « brillé par sa prestance, son naturel, sa joie de vivre et sa personnalité lors de la préparation à ce concours et pendant la soirée d’élection » .



Le Président du Pays et le gouvernement sont également revenus sur la « belle promotion de Tahiti et ses îles réalisée avec des images de la préparation des candidates diffusées lors du séjour des miss en Polynésie, le mois dernier, et pendant la soirée d’élection, auprès de millions de téléspectateurs, en France et en Outre-mer » .