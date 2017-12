Miss France : l'aventure de Miss Tahiti s'arrête

PAPEETE, le 16 décembre 2017 - L'aventure de Miss Tahiti s'arrête aux portes de la finale. Turouru Temorere ne fait pas partie des 12 finalistes.



Turouru n'a pas démérité, elle a effectué quatre passages lors de cette soirée. Sa première tenue était une tenue régionale, elle a ensuite défilé et dansée en tenue tricolore, elle a ensuite exécuté quelques pas de danse en maillot de bain sur le thème du carnaval de Rio, sa dernière apparition s'est faite sur le thème bal de la Rose.



Pour la première fois depuis cinq ans Miss Tahiti ne fera pas parties des dauphines de Miss France.

Levina Napoléon, la Miss Calédonie, demi-Polynésienne, ne fera pas non plus partie de la finale.