Miss France dans l'avion pour le fenua

PARIS, le 20 décembre 2018. Vaimalama Chaves est en chemin vers le fenua. Elle a pris l'avion d'Air Tahiti Nui hier soir à Paris.



Miss France 2019 arrive ce jeudi soir au fenua à 23 heures à l'aéroport de Tahiti Faa'a. "J'ai tellement hâte de vous revoir", a souligné Vaimalama Chaves, quelques heures avant de monter dans l'avion. Espérons que notre belle Polynésienne se repose bien pendant ces 24 heures de vol après le marathon médiatique du début de semaine.



Au fenua, elle est attendue avec ferveur, et des centaines de personnes se bousculeront à l’aéroport de Tahiti Faa’a ce jeudi soir pour venir l’accueillir. Un dispositif spécial a été mis en place pour ne pas saturer le parking de l'aéroport. Des navettes gratuites pourront transporter le public entre le motu Ovini et l'aéroport (lire ci-dessous).



Miss France 2019 sera accueillie à la descente de l'avion par le haut-commissaire, René Bidal, et le président du Pays, Edouard Fritch, puis par le gouvernement à l'entrée de l'aéroport. Elle se rendra ensuite dans le salon d'honneur. Un accueil traditionnel sera organisé puis le public pourra tenter de réaliser des photos souvenirs.



Pour les personnes qui veulent accueillir Miss France 2019 avec des banderoles ou des pancartes, le Comité Miss Tahiti a mis en ligne sur son site internet misstahiti.com, des visuels avec une photo de Miss France et les mots "Bravo", "Mauruuru", "Maeva au fenua" et "Merci".



Vendredi soir, Vaimalama Chaves sera l'invitée du journal de Polynésie la 1ère.

Samedi, à 16 heures, une parade est prévue à Papeete avec Miss France 2019. Tahiti Nui Télévision a annoncé qu'elle proposera une grande après-midi consacrée à Vaimalama sur le petit écran, pour tous ceux qui ne pourront pas se déplacer.



Nous publierons en fin de matinée plus de détail sur le programme de Miss France.