Miss France : Les conseils de Hinarere Taputu

PAPEETE, le 14 décembre 2017 - L’élection de Miss France 2018 se tiendra le 16 décembre à Châteauroux. Parmi les 30 candidates en lice, une seule succédera à Miss France 2017, Alicia Aylies. La belle Turouru Temorere, Miss Tahiti 2017, va tenter de reporter la couronne tant convoitée.

Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014, se souvient des émotions très fortes qu’elle avait vécues le soir de l’élection de Miss France 2015.

L’occasion pour elle de donner quelques petits conseils à Turouru, car il faut le dire, Hinarere Taputu a un sacré background côté concours de Miss.

Elue, Miss Tahiti 2014, 1ère dauphine de Miss France 2015, Hinarere a également terminé dans le top 10 du concours de Miss Monde en 2015.



" C’est la dernière ligne droite maintenant, si je peux donner un conseil à Turouru, c’est de s’éclater sur scène et qu’elle donne tout ce qu’elle peut.

La cérémonie passe très vite entre la scène et les préparations, tout s’enchaîne, tu n’as pas vraiment le temps de réfléchir, il faut juste se mettre en ligne, prendre la position et faire le show.



Par contre, quand tu arrives dans le top 12 et le top 5, là tu prends conscience que c’est bientôt la fin et le stress monte.

Si tu es retenue dans le top 3, alors là tu es vraiment déconnectée du monde, tu ne sais plus ce qui t’arrive. Tu sais que ta vie peut changer du jour au lendemain si tu décroches le titre. Si tu termines 1ère dauphine, forcément il y a de la déception. Mais heureusement, on a la chance de vivre en Polynésie et ici on est toujours très bien accueilli, même si on ne ramène pas la couronne !

L’élection de Miss Tahiti reste la plus belle de mes élections, car elle conserve son côté familial, les dix participantes se connaissent très bien. L’ambiance de Miss France est différente, les 30 filles sont beaucoup plus dans la compétition, mais c’est une très bonne expérience au niveau professionnel."