Miss France 2023, à la conquête de la couronne

C’est bientôt l’heure d’élire Miss France 2023. Après une semaine de préparation en Guadeloupe, Herenui Tuheiava et les 28 autres prétendantes sont de retour en Métropole. Elles n’ont qu’une seule cible dans le viseur : la couronne.



Comme ses ainées avant elle, Herenui Tuheiava, Miss Tahiti 2023, enchaîne les couvertures des magazines. Voilà plusieurs semaines que la préparation de Miss France 2023 a commencé et l’heure du gala approche à grands pas pour la représentante du fenua. Une échéance qui n’a pas l’air de l’impressionner, puisqu’elle écrit sur Instagram se sentir “plus que motivée et prête à fouler le zénith de la ville de Châteauroux”, où sera organisé le concours. De retour de l’habituel voyage de préparation qui s’est déroulé cette année en Guadeloupe, notre miss rentre désormais dans la dernière ligne droite pour la conquête de la couronne.



Pour suivre l’événement et ne rien rater de la cérémonie, il faudra se brancher sur la chaîne TNTV, qui retransmettra en direct l’événement à partir de 10h10, le samedi 17 décembre. Pour voter, comme chaque année, il faudra s’armer de son téléphone. Un centre d’appel avec un numéro dédié sera mis en place à l’occasion de la cérémonie.



Un portrait inattendu



Comme le reste des miss, Herenui Tuheiava s’est livrée pour TF1 à une interview… pour la moins décalée. Dans cet entretien, on découvre la candidate sous toutes ses coutures. Elle évoque ainsi son film préféré, La Môme, ou son crush célèbre, Keanu Reeves. Elle révèle également le titre de sa chanson inavouable, “dès que j’entends Single Ladies, je ne peux pas m’empêcher de danser comme Beyoncé” plaisante-t-elle. Celle qui succèdera peut-être à Vaimalama Chaves la semaine prochaine avoue aussi, ce qu’elle affirme être sa plus grosse bêtise, “ma plus grosse bêtise, c’est la visite nocturne d’un célèbre hôtel abandonné de Tahiti avec une bande d’amis”.



Une semaine de préparation intensive en Guadeloupe



Comme chaque année, les préparatifs du concours riment avec le traditionnel voyage de préparation. Cette fois-ci, les 29 candidates à l’élection de Miss France 2023 ont posé leurs valises en Guadeloupe, au Club Med de Saint Anne, pendant une semaine. Sept jours pendant lesquels les prétendantes, qui étaient coupées du monde, se sont frottées à un planning surchargé sous l’œil attentif d’Alexis Laroche-Joubert, la nouvelle présidente du concours et Cindy Fabre la nouvelle directrice de la société Miss France. La tenante de la couronne, Diane Leyre a également fait le déplacement pour jouer le rôle de mentor et de grande sœur.



“Nous n’avons pas eu beaucoup de nouvelle directe d’Herenui depuis son départ. Avec le programme très chargé auquel elle fait face, les journées sont très intenses. Elle réduit ses communications au strict minimum, mais tout va bien”, nous révèle le comité Miss Tahiti. Des informations confirmées sur Instagram par la principale intéressée, où elle écrivait à l’occasion d’un post de série de photos officielles pour Miss France 2023, qu’elle repartait de l’île papillon “avec le cœur rempli de très beaux souvenirs, des souvenirs impérissables…”



Le test de culture générale



Une semaine de préparation et pas un jour de plus en Guadeloupe, où les miss n’ont pas chômé. Au programme, les candidates ont jonglé avec les séances photos pour des magazines, les rencontres avec des journalistes, des leçons catwalk (défilé) et même des cours de bienséances. Elles ont également été soumises au fameux test de culture générale, dont les résultats compteront dans la note de présélection du jury, qui sera présidé par Francis Huster. Ce questionnaire est d’ailleurs d’une importance capitale dans la conquête de la couronne, puisque sur les dix dernières années, celle qui a empoché la première place s’est qualifiée au moins en demi-finale à neuf reprises. Le top 3 de cette année a d’ailleurs déjà été dévoilé, un podium où Miss Tahiti ne figure pas. La première place a quant à elle été glanée par Perrine Prunier, miss Normandie.