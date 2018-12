Miss France 2019 : les premiers gossips de la presse people

"J'ai eu l'occasion de lire les revendications des Gilets jaunes et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont pertinentes",

"Cependant l'axe sur lequel ils sont en train de jouer, la manière dont ils sont en train de répondre - pour avoir des réponses eux-mêmes à leurs revendications - n'est peut-être pas la meilleure. Il faudrait trouver une façon plus pacifique de faire passer le message"

Les médias métropolitains traquent le moindre faux pas Miss France 2019. Ils ont été plusieurs à parler de "première erreur" voire même de "gros dérapage" en début de semaine. Tout est parti d'un interview sur Le Buzz TV du Figaro , au lendemain de son élection, alors même qu'il lui est formellement interdit de parler de politique, Vaimalama Chaves a évoqué le mouvement des Gilets jaunes .a-t-elle affirmé. Avant de condamner les violences en marge des manifestations :Si les médias n'ont pas hésité à parler "d'erreur", ces propos n'ont pas alarmé la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier, et n'ont pas faire réagir non plus Geneviève de Fontenay.Vaimalama Chaves a, par cette intervention, montré qu'elle s'intéressait à l'actualité métropolitaine... Notre belle Polynésienne a également prouvé qu'elle avait du caractère et des opinions.